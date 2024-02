Noen ganger ender bilkjøp med krangel, også om det faktisk ikke ble noe av handelen!

Dette var tilfellet i denne saken, der en sørlending ville kjøpe en tidlig Volvo XC90-modell fra en bruktbilforhandler på Østlandet. I utgangspunktet så det ikke så galt ut. Bilen var en 2005-modell som var kjørt over 270.000 kilometer – og prisen var deretter, 42.000 kroner.

Ifølge salgsannonsen handlet det om en «stor og romslig familiebil, med 4x4, som kommer seg godt frem på dårlig føre.»

Riper i lakken

Bilen var EU-godkjent, med neste visning et par måneder etter den pågående handelen, og ifølge selgeren var det «skjønnhetsfeil på bilen».

Klageren forhåndsbetalte 10.000 kroner, og avtalte at resten skulle betales ved overtakelsen av bilen noen dager senere. Da han gjennomgikk bilen før overleveringen, oppdaget han at varsellampen for ABS-bremser lyste – og han fant flere feil som ikke var oppført i salgsannonsen.

Det var blant annet flere riper i lakken og bulker, foruten ekstra slitasje i bagasjerommet.

STOR: Volvo XC90 er en stor bil, noe som også synes bakfra. Foto: Volvo

16 år gammel bil

Klageren ønsket derfor ikke å gjennomføre kjøpet, og trakk seg fra avtalen. Han tok deretter kontakt med selger – innklagde – med krav om tilbakebetaling av forskuddsbeløpet.

En slik refusjon var imidlertid ikke innklagde enig i, og avviste kravet med den begrunnelse at dette var «et depositum for å holde av bilen til deg i en uke, med tap av flere mulige kunder.» Det ble også henvist til at klageren «hadde prutet bilen ned 17.000 kroner på telefon.» Innklagde var også negativ til at klageren «ikke ville ha en bil som var 16 år gammel og kjørt nærmere 300.000 kilometer på grunn av slitasje i lakken.»

Bindende avtale

Klageren fastholdt sitt krav om tilbakebetaling av 10.000 kroner, og saken endte i Forbrukerklageutvalget etter å ha blitt henlagt som uforlikt i Forbrukertilsynet.

Hverken Forbrukertilsynet eller Forbrukerklageutvalget fikk noen svar i saken fra innklagde, og utvalget måtte derfor forholde seg til klagerens forklaring og dokumentasjon. Av dette underlaget fremgikk det at det var «inngått en bindende avtale om kjøp av bilen mellom klageren og innklagde,» men at klageren etter besiktigelse ikke ønsket bilen likevel.

ELEGANT: Et svært elegant interiør var med på å trekke kunder til Volvo-forhandlerne. Foto: Volvo

Tilbakebetaling

Utvalget oppfattet dette som en form for avbestilling etter Forbrukerkjøpsloven. Her åpnes det for avbestilling før levering, men at kjøperen da må betale erstatning til innklagde. Dette kan være avtalt som en normalerstatning, eller «i denne saken kunne man muligens sett det forhåndsbetalte beløpet på 10.000 kroner som et slikt avtalt avbestillingsgebyr.

Dette er imidlertid ikke klart ut fra saksdokumentene, og hvis innklagde – som den profesjonelle parten – mente at beløpet skulle være et avbestillingsgebyr, måtte han tydeliggjøre dette overfor for brukeren i langt større grad. Utvalget legger etter dette til grunn av det ikke er avtalt noe avbestillingsgebyr i denne saken,» skriver Forbrukerklageutvalget, som altså endte med et vedtak om at innklagde må betale tilbake til klageren det innbetalte beløpet på 10.000 kroner.

Gratis

Behandlingen i Forbrukerklageutvalget er gratis, og vedtak her er bindende dersom det ikke bringes inn for domstolene innen fire uker etter at vedtaket er forkynt. Dette betyr at det er enklere å få inn penger noen eventuelt skylder deg i en slik klagesak.

Ventetiden for å få en klagesak behandlet i Forbrukerklageutvalget er for tiden rundt to år.

