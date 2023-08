Med automatgirkasser er det som med andre kompliserte komponenter: De kan gå i stykker – og da blir det ofte dyrt. Det er heller ikke alltid like klart hvem som skal betale moroa, og da kan det ende med en runde hos Forbrukerrådet/Forbrukertilsynet. Det er heller ikke alltid nok, for det er slett ingen naturlov at partene blir enige her.

Slik ble det også i denne saken, der et girkassehavari i en relativt ny Volkswagen Passat til slutt endte opp med en endelig avgjørelse i Forbrukerklageutvalget.

Måtte utsettes

Det hele begynte da en kar fra sørvestlandet våren 2018 kjøpte en 2017-modell VW Passat stasjonsvogn GTE hos en merkeforhandler i Innlandet, heretter nevnt som innklagde nr. 2. Kjøpekontrakten fortalte at bilen var gått 23.113 kilometer, og at prisen var 423.000 kroner. Det fremgikk dessuten at «bilen ble solgt med 6 mnd bruktbilgaranti (dog begrenset til 6.000 km) ihht vedlagte garantidokument og tilstandsrapport.»

Klageren bestilte i begynnelsen av august 2020 time for 60.000 km service ved et lokalt godkjent verksted, etter at servicelampen lyste ved 62.640 kilometer. Ved denne service skulle oljen i girkassen skiftes, noe som måtte utsettes fordi verkstedet ikke hadde riktige prosedyrer for dette.

SVIKTET: DSG-girkassen var stridens eple i denne saken, der automatgirkassen ga seg mens bilen bare var tre og et halvt år gammel. Foto: Volkswagen

Ulyd

Ny dato for oljeskift ble satt til begynnelsen av september. Fordi klageren hadde hørt ulyder under kjøring av bilen før sommeren, ba han også verkstedet om å undersøke disse ulydene samtidig med oljeskiftet. Til verkstedet opplyste han at han hørte lydene i hastigheter under 25 – 30 km/t, og at det var «akkurat som om noe tar borti noe.»

Verkstedet skiftet olje både på motor og DSG-girkasse, og utførte ellers det som hørte til ved den aktuelle intervallservicen. De konstaterte også at det kom en ulyd ved lett akselerasjon, bremsing og regenerering – og anbefalte at et merkeverksted burde se på dette. De mente dessuten at dette var dekket av garanti.

Må avslås

Klageren kontaktet da det nærmeste merkeverksted, og fikk bilen undersøkt her ved to anledninger senhøstes 2020. Her ble det også registrert ulyder, og det ble fastslått at disse kom fra girkassen. Til denne ble det ikke levert løse deler, og verkstedet – heretter nevnt som innklagde nr. 1 - anbefalte skifte av girkasse, til en pris på 172.000 kroner.

Klageren forklarer at innklagde nr. 1 ikke ville dekke kostnadene til bytte av girkasse, hverken på garanti eller som reklamasjon. Innklagde nr. 1 skriver i e-post til klageren at «Har nå vært i kontakt med importør igjen. Det er dessverre fortsatt slik at denne reklamasjonen må avslås. Årsaken til dette er at olje på DSG-girkasse ikke er skiftet i tide. Det er med stor overvekt av sannsynlighet at forringet oljekvalitet er årsaken til at det har kommet en lyd fra girkassen. [...]»

OVERSIKTLIG: Passat byr på en trivelig og oversiktlig førerplass. Foto: Volkswagen

Bare tre og et halvt år gammel

Klageren reklamerte til innklagde nr. 2, som svarte raskt: «Slik som jeg leser din mail rundt tidligere verkstedbesøk kan jeg ikke se at vi er noe innblandet part i denne saken.»

Klageren var ikke enig i dette, og viste blant annet til at bilen var 3,5 år gammel på tidspunktet for oljeskiftet. Han la dessuten frem en sakkyndig uttalelse fra et firma som er spesialisert på overhaling av automatgirkasser. Av denne uttalelsen fremgår blant annet følgende:

– Svært lite sannsynlig

«Det er mekanisk ulyd fra girkasse som kommer fra lager/tannhjul inne i girkassen. Angående spørsmål om dette kan komme av at service på girkasse ikke er utført på 60.000 kiloneter som den skal, er veldig lite sannsynlig, vi har heller ingen erfaring med at girkassetype DQ400E som står i denne bilen eller girkasser på generelt grunnlag havarerer på grunn av at service ikke blir tatt på nøyaktig angitt kilometerstand for dette, selv om det selvfølgelig bør foretas på angitt service intervall. Vi sitter ikke på fasiten her, da dette er en situasjon som vi ikke kjører noen tester på for å se hva som skjer hvis en ikke tar service på angitt intervall, men vi mener at det er svært lite sannsynlig at girkassen er defekt på grunn av at service er foretatt noen tusen kilometer over intervall.»

LADBAR: Bilen i denne saken - GTE - var en ladbar hybrid. Foto: Volkswagen

Ulyd ved prøvekjøring

Firmaet fastslo at det mest sannsynlig handlet om «feil ved lager/tannhjul i girkasse. Girkassen kan eventuelt demonteres for kontroll for og si noe mer eksakt om feil og årsak. Girkasse må byttes komplett da det er begrenset med deler tilgjengelig til denne type girkasse.»

Klageren kunne også fremlegge en uttalelse fra verkstedet som utførte oljeskiftet, der det blir opplyst at «Vi kan bekrefte at det var ulyd i bilen ved prøvekjøring sammen med kunden før olje på girkassen ble skiftet. [...]».

Ikke garanti

På bakgrunn av dette mener klageren at feilen med girkassen er dekket av garanti, og at dette dermed utgjør en kjøpsrettslig mangel. Han krevde derfor utgiftene til bytte av ny girkasse refundert.

Både Innklagde nr. 1 og innklagde nr. 2 avviste dette kravet, og saken havnet i Forbrukerrådet. Derfra ble den overført til Forbrukertilsynet, og etter hvert henlagt som uforlikt. Deretter ble den oversendt til Forbrukerklageutvalget, som innledningsvis fastslår at det ikke var sannsynliggjort at feilen med girkassen var dekket av garanti.

DESIGN: Sedan har lenge vært en lite populær biltype i Norge. Men det er jo ikke så mye å utsette på designet på en Volkswagen Passat sedan. Foto: Volkswagen

Det ble heving

Derimot fant utvalget det sannsynliggjort at feilen med girkassen utgjør en kjøpsrettslig mangel. Utvalget viser her til den den sakkyndige dokumentasjonen, der det fremgår at feilen med girkassen skyldtes tannhjul/lager inne i girkassen, og at det var svært lite sannsynlig at årsaken til feilen var overskredet kilometer for serviceintervall.

Utvalget viser også til dokumentasjonen fra det lokale verkstedet som foretok service og oljebytte i henhold til prosedyrer fra VW - og at ulyden fra bilen eksisterte før olje ble byttet. Utvalget viser dessuten til at «det er nødvendig å ha en fungerende girkasse for å bruke bilen.»

Dermed endte det med et enstemmig vedtak i Forbrukerklageutvalget, der innklagde nr. 2 ble tilpliktet å betale 172.000 kroner med forsinkelsesrenter til klageren.

