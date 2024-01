Nei – elbilene slipper ikke unna i kulden

Når kulda biter seg fast, blir det også ekstra travelt for dem som driver med bilberging. Startvansker er den hyppigste årsaken til at de må rykke ut.

Det overrasker sikkert noen, men dette gjelder også for elbilene. For det hjelper ikke at man har ladet bilen og har tilstrekkelig med strøm på den store batteripakken.

Også elbilene har et 12V startbatteri, som fort kan slite når det blir vinter og kaldt.

Gjør flere jobber

I mange elbiler er startbatteriene mindre enn i bensin- og dieselbiler, siden jobben deres ikke er like omfattende.

– I en bensin- eller dieselbil skal batteriet bokstavelig talt sette fyr på motoren, mens det i en elbil starter en enkel elektromotor, sier Nils Sødal som er senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

I tillegg til å starte bilene brukes startbatteriet til oppgaver som klimaanlegg, varme i seter, lys og lignende.

VANLIG: Startvansker er den mest vanlige grunnen til å ringe etter veihjelp. I veldig mange tilfeller kunne dette også vært unngått.

Tappes for strøm

Nå er det kaldt i store deler av landet og det skal bli kaldere i dagene fremover. Planlegger du en tur til fjells er det ekstra viktig å gi startbatteriet litt pleie.

– Når bilen står parkert i flere dager, er det fort gjort at startbatteriet tappes for strøm om det er litt lite strøm på det fra før. Derfor er det lurt å lade opp startbatteriet med en vedlikeholdslader før du tar turen til fjells, sier Sødal i en pressemelding.

BATTERI: Elbiler har også et startbatteri, som kan få det tøft nå i desember.

Bare noen hundrelapper

En vedlikeholdslader er noe alle bileiere burde ha, uavhengig av om bilen går på strøm eller diesel. De enkleste modellene koster bare noen hundrelapper og de er enkle å bruke.

Noen venter til batteriet er helt flatt før de leter fram laderen. Det er ikke så smart. Det beste er å vedlikeholdslade noen ganger gjennom høsten og vinteren. På den måten sørger du for at batteriet er i form når du trenger det mest.

