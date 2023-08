Lurer du på noe rundt bil? Enten du trenger et godt kjøpsråd eller lurer på hva du bør se opp for på en spesiell bilmodell: Vi i Broom er her for å hjelpe deg!

I Spør Broom-seksjonen på broom.no er det også fritt fram for andre lesere som vil bidra. Her er det mange som er både kunnskapsrike og hjelpsomme!

Her er ett av spørsmålene som har kommet inn i det siste:

Hei! Jeg skal ha førstegangsbil. Jeg har fundert mye på dette i den siste tiden og lagt frem mange scenarioer. Det har både vært å ha billån, og en relativt ny bil, men jeg har dårlig inntekt, så det blir ikke så gunstig for buffer og sikkerhet i min egen økonomi.

Det jeg har kommet frem til, er å kunne kjøpe en brukt bil med budsjett opp til 60.000. Jeg ønsker meg en bil som kan være nokså sikker i bruk, pålitelig. En fordel at den bruker ikke så alt for mye på mila. Antar at jeg har en årlig kjørelengde på maks 12.000 km.

Det viktigste er at bilen jeg skal kjøpe er i god stand og har fulgt servicer og er EU-godkjent. Utover dette, hva er det jeg burde sjekke etter?

Er det enkelte bilmodeller som anbefales til 60.000? Noen modeller som er kjent for å være dårlige? Og eventuelt hva burde jeg være OBS på (f.eks kilometeravstand, antall eiere osv.)?

Jeg har tittet på flere. Har blant annet funnet en Golf 1999-modell ,gått 100.000 kilometer. Hevdes at den er EU-godkjent til 2025. Jeg har stilt spørsmål her inne før, så jeg vet at en NAF-test ville vært midt i blinken. Så det vurderer jeg også på det sterkeste.

Er det noe annet som burde eventuelt sjekkes ut? Takker og bukker på forhånd for svar.

Broom svarer:

Heisann, dette er god og interessant tematikk. Det er også en spennende utfordring – å finne best mulig bil til ikke altfor mye penger.

Du er innom mye som er viktig her: At bilen er skikkelig fulgt opp (komplett servicehefte er alltid gull) og at den har en relativt fersk EU-kontroll. Mange eiere er ikke nødvendigvis negativt, men det gir grunn til å være litt ekstra skeptisk. Få eiere er som regel best. Kan du få en eller annen form for garanti, er det også veldig verdifullt.

Kilometerstand er også en faktor her. Generelt er det lurt å kjøpe en bil som ikke har gått veldig langt. Men det er ikke nødvendigvis helt sort/hvitt, dette.

I mange tilfeller kan du få mer bil for pengene om du velger en som har gått en god del over gjennomsnittet. Men da er det til gjengjeld ekstra viktig at den har blitt skikkelig fulgt opp. Hvis ikke går vinningen fort opp i spinningen.

Så er det noe annet som er viktig: Hvis du skal sikre deg mest mulig bil for pengene, er det sjelden lurt å gå for en av bilene «alle andre» har lyst på. Her presses prisene opp av etterspørselen.

VW Golf er et veldig godt eksempel på det. Storselger som nybil i mange år, også en bestselger på bruktmarkedet. Det gjør at den holder seg mye bedre i pris enn mange andre biler i samme klasse.

Derfor kan det være smart å tenke litt annerledes: Se etter biler som kanskje går litt under radaren hos de fleste andre. Da kan du også gjøre svært gode kjøp.

Tåler du noen bulker? Da kan du spare mye penger

GLEMT: Nissan Note kom første gang på markedet i 2006 og var med oss i to generasjoner på det norske markedet. Nå er det nok dette en bil som har gått i glemmeboka hos de aller fleste.

Mulig å prute

Japanske og koreanske biler har i mange år utmerket seg med god kvalitet. Her er det også ganske mye å velge mellom, men igjen: Det er lurt å se på noe annet enn det alle andre gjør. I stedet for storselgeren Toyota Auris, bør du vurdere biler som Mazda 3 eller Nissan Note. Sistnevnte er forresten et veldig godt eksempel på en glemt bil. Det er positivt for deg som kjøper.

Franske biler hadde i mange år et dårlig kvalitetsrykte. Dette henger nok igjen hos mange, men velger du for eksempel en brukt Renault Megane, får du en kurant bil til hyggelig pris.

Husk også at dette er et marked hvor det absolutt er mulig å prute, særlig hvis du kjøper fra privatperson.

Som du skjønner: Det er lurt å gå litt mot strømmen her. Gjør du det og i tillegg er flink til å sjekke at bilen du kjøper er godt fulgt opp og i god stand: Ja, da er det fullt mulig å få en god og holdbar bil til 60.000 kroner.

Lykke til med jakten!

Vi i Broom har mange artikler om billigbiler – her finner du noen av dem

Stort arkiv

Du kan lese alle svarene i Spør Broom-seksjonen Her kan du også legge inn ditt spørsmål hvis du ønsker.

Velkommen – og lykke til!

Nei, her var ikke alle gode ting tre...

Video: Superbillig elbil – men i Norge har vi ikke sett den