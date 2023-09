Synes du det er mye drittvær for tiden? Det er du ikke alene om, men mye nedbør og vind er helt supert for de som er opptatt av lave strømpriser.

Faktisk opplever hele landet svært billig strøm for tiden. Tirsdag er det gratis strøm gjennom hele dagen i Sør-Norge.

Selv på Sørlandet (NO2), der strømprisen lenge har vært vesentlige høyere enn i resten av Sør-Norge, har det skjedd store endringer i det siste. Døgnprisen tirsdag ligger på rundt -1 øre/kWt, skriver bransjemagasinet Europower.

Derfor lader flere på natten

Billigst i Europa

Aller best ut kommer Vestlandet (NO5) og Østlandet (NO1). I begge prisområdene er døgnprisen tirsdag -4 øre/kWt. Kundene i disse områdene kan faktisk godte seg over at de har Europas billigste strøm i dag.

Strømmen er ikke gratis i Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4), men kundene mister neppe nattesøvnen av den grunn. Døgnprisen i disse områdene blir nemlig bare 0,6 øre/kWt.

Og det er lite som tyder på at det blir en snarlig endring på de gode tidene. Det våte været på Sørlandet er ventet å vare i hvert fall i halvannen uke framover. Særlig de neste fem dagene er det meldt mye nedbør i denne regionen.

Om halvannen uke skriver vi dessuten oktober på kalenderen. Det er tradisjonelt den våteste måneden. Slår det til i år, kan vi gå en langt rimeligere vinter i møte enn den forrige.

Dobbel pris, hvis du lader feil



FULLE MAGASINER: Mye nedbør gjennom sommeren og så langt i september, gjør at mange er svært optimistiske med tanke på strømsituasjonen framover. Bildet er fra Hamlagrøvatnet i Hordaland. Foto: Kåre Breivik / TV2

Billig hjemmelading – men langt fra gratis

Med spotpriser på ned mot – og under – null kroner, kan man bruke strøm med god samvittighet. Har du for eksempel elbil, er dette en god anledning til å fylle batteriet opp, til en billig penge.

Helt gratis blir det imidlertid ikke. Har du en spotprisavtale (mest vanlig), har sannsynligvis strømleverandøren din enten et fastbeløp du må betale månedlig, eller et påslag på noen øre pr brukte kilowattime. Noen ganger begge deler.

I tillegg må alle betale nettleie. Den består av tre deler, fastledd, energiledd og offentlige avgifter. Prisene her settes av staten, og er strengt regulerte.

Hva du betaler i fastledd, kommer an på hvor mye strøm du bruker samtidig. Fastleddet er nemlig delt inn i trinn, basert på de tre timene i løpet av måneden du bruker mest strøm. Hvis strømtoppene din ligger mellom 10-15 kWt, betaler du for eksempel 370 kroner i måneden i fastledd hvis nettleverandør er Elvia. Ligger den mellom 15-20, må du ut med en hundrelapp ekstra.

Du slipper heller ikke unna energileddet, som kan ses på som en transportkostnad for strømmen din. Den er i skrivende stund på 43,55 øre pr kWt på dagtid og 37,30 øre på natt og i helgene hos Elvia.

I tillegg kommer de offentlige avgiftene. Lovpålagt innbetaling til Enova er 1 øre pr kWt. Avgift på elektrisk kraft (elavgift) er 15,84 øre pr kWt i de aller fleste kommunene. Og til slutt kommer merverdiavgift på 25 prosent på hele beløpet.

Med andre ord: Det er fortsatt smart å unngå å sløse med strømmen, selv om den til tider er «helt gratis».

I høst har det blitt priskrig på lading



Usikker på ladebegrepene? Sjekk denne videoen: