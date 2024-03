De færreste av oss tenker vel at det er en god ide å lage sitt eget skilt – og bruke det på bilen.

Men noen gjør det. Som en mann som denne uken ble stoppet av Statens vegvesens kontrollører på Grimen kontrollplass mellom Nesttun og Arna i Bergen.

Strenge regler

– Han fortalte at han hadde fått laget dette skiltet i England. Vi snakker en refleksplate, pålimt bokstaver og tall. Poenget var å tilpasse det mest mulig til utformingen av hekken på bilen, forteller Vegvesenets Lars Harald Drange, til Broom.

– Men det er kanskje ikke helt greit?

– Nei, det er jo ikke det. Det er strenge regler for hvordan skiltene kan se ut. Her ble det gebyr på 3.000 kroner til bileieren, han måtte også ta av skiltet før han fikk kjøre hjem, forteller Drange.

UVANLIG: Når noen blir stoppet med hjemmelaget skilt, er det som regel fordi originalskiltet har ramlet av eller blitt stjålet. Men slik var det ikke i dette tilfellet. Illustrasjonsfoto.

Hadde skiltet hjemme i garasjen

– Hvordan tok han det?

– Helt OK. Det hender vi stopper biler med hjemmelagde skilter, men da handler det som regel om at man har mistet eller fått stjålet originalskiltet. Det var ikke tilfelle her. Bileieren fortalte oss at han hadde det riktige kjennemerket hjemme i garasjen. Så det må på, før han kan bruke bilen igjen, avslutter Drange.

