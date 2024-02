Renault har nettopp presentert modellen 5 E-Tech Electric i Paris. Dermed gjenopplives Renault 5 som elbil, etter at modellnavnet har ligget i dvale i 28 år.

Her er det snakk om en ny og moderne bil, fra innerst til ytterst.

Og denne gangen har franskmennene utstyrt den med en rekke detaljer som skal gi bilen en tydelig identitet.

Aldri sett før

Du kan for eksempel velge seter i dongeristoff, samtidig som 5-tallet og det franske flagget går igjen en rekke steder, både i eksteriør og interiør.

Nye Renault 5 kan dessuten utstyres med en helt spesiell detalj som vi aldri har sett i noen annen bil, et slags flettet rør som monteres ved siden av midtkonsollen.

EKSTRAUTSTYR: Fint å ha, kanskje, men hva brukes det til?

Under avdukingen i Paris foreslo flere av de fremmøtte journalistene at det måtte være snakk om et paraplystativ. Det er det definitivt ikke.

Se videoen under, så blir du klokere!