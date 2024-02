Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Har har også eid veldig mange biler. Men hva kjøper en mann som Frank når han skal ha ny privatbil? Jo, det skal du få lese mer om nå:

For ikke lenge siden gikk leasingavtalen ut for vår Mazda CX-30, og det var tid for ny bil. Dermed var det flere spørsmål å ta stilling til:

Skulle vi fortsette med leasing? Eller skulle vi – for første gang siden 1986 – kjøpe bil igjen? Og det helt store spørsmålet var naturligvis om vi for første gang skulle skaffe oss elbil?

– Ja, det blir vel elbil denne gangen, det er jo favoritten din, kom det ironisk fra broderen, da bilbyttet ble tema. Bakteppet var enkelte litt kritiske artikler.

– Tviler på det – men som sagt så mange ganger: Jeg er slett ikke negativ til elbiler, det er rekkevidde og ladetid – og en infrastruktur som fortsatt har lang vei å gå - som er ankepunktene mine, svarte jeg.

Flere fristet

– Siden sist vi byttet bil, har det skjedd utrolig mye, og i dag flommer markedet nesten over av spennende og attraktive elbiler - mange av dem har en rekkevidde som nærmer seg det jeg opplever som akseptabelt. For eksempel var jeg veldig fristet av BYD Han, som jeg synes er et av de beste bilkjøpene du kangjøre der og da. Rekkevidde over 500 kilometer, og en stor luksussedan for litt over 600.000, det er utrolig gunstig.

– Men det blir ikke den. Toyotas bZ4X fristet også, og det finnes flere gode alternativer, men det blir nok ingen av dem, la jeg til.

De som kjøpte denne for noen år siden gjorde noe smart



FRISTET: Toyota bZ4X er en av flere elbiler som fristet, men nei... Foto: Frank Williksen

Ladestopp nødvendig

– Hva er det som stopper deg da?

– Rekkevidden er en ting, og den lange tiden det tar å lade underveis er den andre tunge innvendingen. For meg ser verden slik ut at elbilen først er virkelig attraktiv for meg og min bilbruk når den kan konkurrere med den fossile bilens rekkevidde – og ikke minst kan «etterfylles» tilnærmet like kjapt.

– Når jeg skal besøke deg, for eksempel, så har jeg nå rundt 63 mil å kjøre hjemmefra til Levanger. Med fossil bil har jeg aldri behov for å fylle tanken underveis, men på de aller fleste elbiler er dette nødvendig.

VAKKER: Fristet gjorde også BYD Han, men igjen - nei, ikke nå... Foto: BYD

Hørte du ikke pølsa?

– Men selv du må jo ta pauser på en så lang tur?

– Når jeg kjører til Levanger, eller på retur derfra, stopper jeg én gang. Det er på Shellstasjonen på Koppang. Der kjøper jeg en wienerpølse i brød og en kopp kaffe til å ha med i bilen, og så bærer det videre. Dette er et stopp som tar høyden 5-10 minutter.

Dersom jeg måtte ha ladet bilen underveis, ville det ha tatt alt fra 30 – 45 minutter, avhengig av hvilken elbil jeg kjørte, og hva slags vær og klima det måtte være der og da.

– Men du må jo spise?

– Hørte du ikke pølsa? Når jeg skal kjøre langt alene, og det gjør jeg jo en del av, så skal jeg frem – ikke sitte ved et kafébord og filosofere!

Volvo snobbet oppover - det ble en stor suksess

Sluttet å virke

– Men du må nå være enig i at du kan spare mye penger med elbil?

– Absolutt! Ingen tvil om det, men jeg ser ikke at bensinkontoen er den største delen av bilregnskapet mitt heller. Kan du stort sett nøye deg med hjemmelading, er jo elbil økonomisk genialt. Men så var det dette med hjemmeladere også, da – er ikke bare-bare det heller...

– Har du noe forhold til det, da?

– Ja, faktisk. Jeg prøvekjører jo en del elbiler, og fikk opp det vi trodde var en god hjemmelader på veggen for et års tid siden. Den kostet meg rundt femten lapper, inkludert installasjon. Og når den virker, virker den veldig bra. Det er bare det at den virker langt fra på alle merker og modeller – og nå har den sluttet å virke overhodet...

VALGT: Det ble altså ladbar hybrid igjen - nå Volvo XC40. Foto: Frank Williksen

Ikke autorisert!

– Her kom det nemlig også en overraskelse, nemlig at vi har to forskjellige fordelingsnett for strøm til husholdninger her i landet – IT og TN. Vi har for eksempel det mye utbredte IT-nettet hos oss, men akk; så er det ganske mange biler som heller vil lades fra TN-nett – og de takker nei til strømmen min.

– Det kan du vel få gjort noe med?

– Ja, det trodde jeg også, så jeg gikk inn på appen for å stille om til énfase slik at jeg kunne få ladet uansett. Men da sa appen at jeg ikke hadde autorisasjon til å gjøre slikt! Så nå må leverandøren til pers...

Et lite poeng er at jeg opplever ikke slikt heller med fossilbilen, fastslo jeg.

Nå vet vi om flere tusen nordmenn har tatt feil - eller ikke

Dyrere dekk

Broderen var taus et øyeblikk, noe som forholdsvis sjelden inntreffer. Så kom det:

– Liker du egentlig elbiler i det hele tatt?

– Ja, faktisk! Nok en gang må jeg understreke at det er og blir rekkevidde og ladetid som er de store innvendingene. Generelt er dette godt utstyrte, raske og ytterst komfortable biler. Men med dagens rådende batteriteknologi er de veldig tunge. Dette poenget, sammen med den voldsomme effekten mange av dem har, betyr for eksempel en dekk-konto som blir atskillig større enn man er vant til fra fossilbilen. Husk også at dekk på elbil gjerne har større dimensjoner enn på en tilsvarende fossilbil. Også dette betyr høyere kostnader.

SUPER: Volvo leverer veldig bra førerplass - også i XC40. Foto: Volvo

Nå blir det kjøp

– Dette vil forandre seg med utviklingen av nye batterialternativer som både vil få vekten ned, rekkevidden opp og ladetiden betydelig forkortet. Allerede om noen få år vil veldig mye ha skjedd her.

Da er jeg klar!

– Og i mellomtiden?

– I mellomtiden blir det en av mine favorittbiler, og den blir kjøpt. Leasing kan fort bli mindre aktuelt, dersom visse forslag i statsbudsjettet blir vedtatt.

Kjemperespons - her må du være tålmodig

Blir neppe feite av oss

– Med andre ord?

– Ja, det ble en Volvo XC40, ladbar hybrid, kjøpt litt brukt. Det handler om en bil som ble registrert første gang i juli 2020, og som var kjørt drøyt 28.000 kilometer da vi overtok den.

– Så du skal fortsette å støtte oljeselskapene?

– Ja, slik blir det. Men de blir neppe feite av oss, fastslo jeg.

– Og det er rart med det – det er et langt skritt å skrote en teknologi man har levd med i 60 år, selv om det øyeblikket raskt nærmer seg nå, sa jeg.

ARGUMENT: Førersetet er et av Volvos sterkeste argumenter. Foto: Frank Williksen

Ikke største utgiftspost

Etter denne praten har vi hatt vår «nye» Volvo XC40 den første drøye måneden, med et gjennomsnittsforbruk på småpene 0,33 liter på mila.

Valget av Volvoen var motivert av flere ting. Jeg kjente bilen fra før, og vi har tidligere erfaring for at ladbar hybrid er en super løsning så lenge man er påpasselig med lading. Det siste gjøres enkelt og greit hjemme, og tar ikke all verdens tid.

På denne måten er det uansett ikke bensinkostnadene som blir den største utgiftsposten i bilholdet vårt!

Bilen sto urørt i 25 år - så bestemte Hanne seg for å selge

Ikke blant verstingene

Mens vi er i dette hjørnet, må det også nevnes at XC40 går langt. Når tanken er fylt, får vi opp rundt 780 kilometer i rekkeviddedisplayet – og når hybridbatteriet er ladet, kan vi plusse på 40 kilometer til.

Det som da er hyggelig, er at dette faktisk er den rekkevidden vi får ved normal kjøring – uten å måtte gjøre alskens ekstra fradrag for vær, klima og føre, eller topografi. Og helt uten den lille ekstra usikkerheten om neste ladesøyle faktisk funker...

Med et snittforbruk rundt 0,30 – 0,35 er vi heller ikke blant verstingene på utslipp.

TOFARGET: Av XC40 var ikke minst utgaver med to farger populære. Foto: Frank Williksen

Kan ikke få alt...

Ellers er XC40 en perfekt bil for oss når det gjelder størrelse og biltype. Den har kompakte ytre mål, er rommelig innvendig og har et rimelig stort bagasjerom. Så er Volvo-setene et argument i seg selv for alle som kjører langt ofte, og XC40 byr generelt på aldeles utmerket kjørekomfort. Et annet viktig argument for oss, er selvsagt sikkerheten, der Volvo lenge har vært i fremste rekke.

Vi var også så heldige at den bilen vi valgte var ekstra godt utstyrt, og har det meste Volvo kan levere i en slik modell. Det eneste minuset er vel egentlig at XC40 som ladbar hybrid ikke har firehjulstrekk – der krevde hybridløsningen litt for mye plass til at dette kunne vært mulig.

Men, man kan jo ikke få alt...

Noen elsket den - andre fikk en endeløs rekke med problemer

Video: Dette er aller siste nytt fra Volvo