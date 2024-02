Nei – bensin- og dieselbiler blir ikke forbudt

Bensin- og dieselbilene har tapt store markedsandeler de siste ti årene. Elbilene har tatt over – og satte ny rekord nå i januar: Da var hele 92,4 prosent av alle registrerte nybiler en elbil.

Totalt snakker vi 4.717 elbiler. Til sammenligning var antallet nye bensin- og dieselbiler henholdsvis 44 og 103.

Dette gir rekordlave markedsandeler: Bare 0,9 for bensin og 2,0 prosent for diesel.

Blir ikke forbud

En viktig faktor oppe i dette er at myndighetene for flere år siden gikk ut med en målsetning om at alle nybiler fra 2025 skal være utslippsfrie, i praksis elbiler.

Nå er vi bare elleve måneder unna 2025. Det har tydeligvis skremt mange bort fra å velge bil med bensin- eller dieselmotor.

Men det blir ikke – som mange kan ha fått inntrykk av – et forbud mot salg av nye biler med bensin- eller dieselmotor:

KLASSIKER: Volvo XC70 er en ekte dieselbil-klassiker. Bilen forsvant ut som nybil for flere år siden, men er fortsatt attraktiv som bruktbil.

I strid med EØS-reglene

– Det har våre stortingspolitikere bekreftet, og et forbud ville dessuten være i strid med EØS-reglene. Samtidig ser vi at regjeringen gjennom økninger i bilavgiftene for alle andre teknologier enn ren batteridrift, styrer mot en nær fremtid med bare nullutslippsbiler, sier Øyvind Solberg Thorsen som er direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Her handler det altså ikke om forbud, men snarere om en avgifts-pisk som har vist seg å være svært effektiv – i kombinasjon med elbil-gulrøtter.

Myndighetene har gjort det relativt sett mye billigere å kjøpe elbiler enn biler med bensin- og dieselmotor. Samtidig er det også dyrere å bruke de sistnevnte. Og nettopp denne forskjellen er noe vi kan regne med vil øke fremover.

– De bryr seg filla om vanlige folk



FORDEL: Først gratis og så billigere bomringpasseringer har vært ett av virkemidlene for å få nordmenn til å velge elbil.

100 prosent?

De neste årene er det grunn til å vente en opptrapping av moms på elbiler, opp til samme nivå som andre biler har. Da er denne elbil-fordelen borte. Dermed er det nærliggende å tenke at bensin- og dieselbilene vil få enda høyere avgifter enn i dag.

Et annet virkemiddel er økt drivstoffavgift, høyere trafikkforsikringsavgift (årsavgift) og for eksempel dyrere bomring.

I sum er dette virkemidler som sannsynligvis vil øke elbilandelen ytterligere. Men 100 prosent er nok urealistisk, med mindre det etter hvert faktisk kan komme et forbud.

