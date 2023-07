Forrige uke rullet det aller siste eksemplaret av Ford Fiesta av samlebåndet ved fabrikken i Køln. Da var det slutt på 47 års produksjon og sju generasjoner av bilen. Ingen erstatter sto klar. I stedet skal denne fabrikken nå konsentrere seg om å bygge elbiler.

Det sier mye om hvilken vei utviklingen går. Etter en treg start, er det nå fullt fokus på elbiler hos Ford. Det gjør også at de kutter hardt og fort i antall modeller som ikke er elektriske. Blant flere biler som har forsvunnet de siste årene, er den tidligere storselgeren Mondeo og flerbruksbilene S-Max/Galaxy.

NEDLAGT: Mondeo var i mange år en stor salgssuksess for Ford, men den ble likevel nedlagt.

Allerede vist som konseptbil

Men kanskje er det ikke helt over for Fiesta likevel. Nå sier nemlig Fords Europa-sjef Martin Sander at de ikke utelukker samarbeid med Volkswagen om en ny innstegs-elbil, på Fiesta-størrelse.

Det som gjør dette mulig fort, er at VW er i full gang med å utvikle en ny plattform for små og rimelige elbiler. MEB Entry heter den og det er kjent at VW skal bygge minst to modeller på den selv: ID.1 og ID.2. Sistnevnte er allerede vist, som konseptbilen ID.2all.

Dette er konseptbilen ID. 2all, en liten og prisgunstig elbil som er ventet å bli svært viktig for VW de kommende årene. Den er første bil ut på en helt ny elbilplattform, kalt MEB Entry. Foto: NTB

Fordele kostnadene

Ford og Volkswagen samarbeider allerede om elbil, Ford bruker dagens elbilplattform fra VW på sin kommende Explorer. Her er også en bil til på gang, en mer sporty coupe-SUV som etter alt å dømme skal hete Capri.

Dermed er det heller ikke unaturlig at de to utvider samarbeidet til å gjelde flere modeller. Det er også ekstra relevant for små og rimelige biler. Her er marginene gjerne små, dermed er det en stor fordel å ha så mange biler som mulig å fordele utviklingskostnadene på.

SAMARBEID: Kommende Ford Explorer bygges på samme plattform som blant andre VW ID.4 og Skoda Enyaq. På den måten sparer Ford både penger og tid.

Frykter kineserne

For Ford er timingen også viktig. Å utvikle en ny elbilplattform tar tid. Her gjelder det å komme seg ut på markedet før konkurrentene får altfor stort forsprang. Ved å samarbeide, i stedet for å utvikle selv, kjøper de seg også tid.

At to konkurrenter samarbeider så tett, viser også hvordan bilmarkedet nå endrer seg. På elbilfronten i Europa har det på mange måter blitt «Tesla mot resten». Og i tillegg lurer en fare som fort kan bli enda større: Alle de kinesiske bilprodusentene som har store ambisjoner i vår del av verden.

Mange av dem har startet opp i Norge, før planen så er å gå videre. Lykkes de, vil det endre hele det europeiske bilmarkedet radikalt. Og da kan ikke de andre aktørene sitte stille og jobbe på samme måte som de alltid har gjort.

