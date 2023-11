Når første klasse ikke er bra nok

Drøye to år har gått siden Mercedes åpnet salget av det elektriske flaggskipet EQS i Norge. Timingen var mildt sagt god. Det var et sug i markedet etter elbiler og EQS hadde svært få konkurrenter.

Noen politikere hadde begynt å rasle med planer om innføring av moms, men enn så lange var elbilene både moms- og avgiftsfrie i Norge. Dermed fikk også EQS relativt sett svært gunstige startpriser: 935.000 kroner for EQS 450+ og 1.162.000 kroner for EQS 580 4MATIC.

Spoler vi fram til høsten 2023 har det ikke overraskende skjedd noe med dette. Nå er innstegsprisen 1.135.000 kroner for 450+. 580 4Matic har på sin side økt til 1.457.000 kroner. Ny toppmodell er EQS AMG 53 4Matic. Den blir din for 1.605.000 kroner.

To år gjør også noe med nyhetens interesse. I denne delen av bilmarkedet er mange kjøpere opptatt av å ha siste nytt. For dem blir bilmodellene fort gamle. Derfor er det viktig å tilby noe ekstra, som holder liv i bilene.

Akkurat det gjør Mercedes med Manufaktur-utgavene sine. Dette er forbeholdt noen av toppmodellene, blant dem naturligvis EQS.

Testbilen heter Mercedes EQS 450 4Matic Manufaktur. Startprisen før ekstrautstyr og Manufaktur-pakke er på 1.196.626 kroner.

Så har noen gjort det superenkelt for seg selv og rett og slett krysset av på alt av ekstrautstyr. Manufaktur i tillegg – så ender vi på ikke mindre enn 1.920.180 kroner. Ja, du leser riktig: Her er det ekstrautstyr for over 700.000 kroner. Da er det lov å ha høye forventninger!

NB: Dette er en korttest. Klikk her for å lese testen vår av Mercedes EQS

GODT STED Å VÆRE: Dashbordet preges av skjermen Mercedes kaller Hyperscreen, setetrekkene er i eksklusivt skinn. Manufaktur-pakken handler om mange fine detaljer. Foto: Mercedes-Benz AG – Communicati

Hva er dette?

Vi kan jo starte med Manufaktur-pakken. Hva er egentlig det? På hjemmesiden til Mercedes finner vi forklaringen. Forresten en ganske så svulstig sådan:

Manufaktur er et merkedekkende individualiseringstilbud for eksklusivt eksteriørutstyr og interiørutstyr av høyeste kvalitet fra Mercedes-Benz. Utsøkte materialer og håndverksmessig utførelse gir bilen et raffinert design og gjør den til en nytelse for sansene.



Folkelig oversatt: Dette handler om ekstra pynt.

MYKT: Ekstra nakkeputer er på plass, de er mye og superkomfortable.

For drøyt 130.000 kroner får du følgende:

Belyste innstegslister.

Såkalte multikonturseter med kjøling foran.

Ratt i totonet nappaskinn, dette er også oppvarmet.

Setevarme Plus foran.

Gulvmatter med brodert Mercedes-stjerne.

Komfort-nakkestøtter med brodert logo.

Midtkonsoll med Manufaktur-bokstavering i krom-look.

Air Balance-pakke.

I interiørpakken kan man også velge mellom flere eksklusive setetrekk. Testbilen har det som heter Tobacco brown/black. Fargen er kanskje ikke helt etter alles smak, men vi synes det er lekkert og fungerer veldig bra i en bil som dette.

I tillegg til Manufaktur-pakken, har bilen altså STORE doser med ekstrautstyr. Vi snakker ting som AMG-eksteriør, MBUX Hyperscreen, bakakselstyring, kjøling også i baksetene, High end bakseteunderholdning (to skjermer) – i tillegg til flere pakker. Savner du noe her? Da skal du være seriøst bortskjemt.

Her møtte vi den første gang: Rett og slett en makeløs bil

SJEFSPLASS: Her har direktøren det bra, med blant annet egen skjerm hvor hun eller han kan spille spill eller følge med på navigasjonen, for å nevne noe.

Hvordan fungerer det?

Når bilen koster like under to millioner kroner, er det lov å forvente mye. EQS i Manufaktur-utgave leverer også på veldig mange områder.

Bilen er superkomfortabel og har et lekkert og gjennomført interiør. Den er overraskende lettbeint å kjøre (størrelse og vekt tatt i betraktning) og rekkevidde på 642 kilometer gjør at rekkeviddeangst ikke er noe tema for de fleste. Rekkevidden er likevel en god del lavere enn for «standard» 450, ned fra 719 kilometer.

Her må nok 21-tommers hjulene ta mye av skylden. Jeg lurer litt på hva de hardtarbeidende luftmotstand-ingeniørene hos Mercedes tenker om akkurat den dekkutrustningen...

Batteripakke på hele 108,4 kWt (netto) er naturligvis viktig her. Ladehastigheten er også som den bør være: på 200 kW.

Vi må ta med firehjulsstyringen. Til bykjøring, i parkeringshus og på trange gårdsplasser er det gull verdt. Det gjør at bilen oppleves minst en meter kortere.

Plassen er også som den bør være i en bil som er 5,20 meter lang, svært god. Dette baksetet holder virkelig direktør-standard, noe som underbygges av svært god sittekomfort og tykke, myke ekstraputer på nakkestøttene. Det siste er en liten detalj, men du legger virkelig merke til den. Det er ikke alltid det skal så veldig mye til.

SKJERM: Herfra styres mye av komforten i baksetet.

Inn- og utstigningen kan kanskje være litt krevende hvis direktøren er av typen som forsyner seg grovt av kanapéene. Da vil det merkes at bilen er lav. Men det er neppe et stort problem for de fleste.

Når vi likevel ikke er heeelt overbevist, er det nok fordi bilen mangler litt wow-faktor. EQS har alltid vært en diskret bil. To år ut i livsløpet er det ikke mange som snur seg etter den. Dette er liksom «bare» en stor Mercedes.

Tross mange fine detaljer, gjelder dette også litt interiøret. Der andre stiller med fotskamler, liggeseter, kjøleskap og annet fancy ekstrautstyr som virkelig skiller seg fra mengden, er det langt mer tradisjonelt i EQS. Det er en fin bil som har fått mange ekstra fine detaljer. Men det stopper liksom litt der.

Tradisjonelt har målgruppen for biler som dette vært en konservativ gjeng. Mercedes har mange S-Klasse-eiere de nå håper skal ta overgangen til elektrisk bil. De er helt tydelig opptatt av å ikke skremme bort disse. Men blir det litt for forsiktig? Vi mener det.

Helt fra starten har EQS fått kritikk for noen interiørdetaljer som ikke er helt på nivå med for eksempel S-Klasse. Det gjelder særlig deksler og koppholdere som kan føles litt raklete. Men samtidig: Da tenker vi du virkelig er oppsatt på å pirke. Helhetsinntrykket her er veldig bra.

Her snakker vi luksus for hele familien



DISKRET: Etter to år på markedet, er det ikke så mange som snur seg etter Mercedes EQS lenger.

Hva er konklusjonen?

EQS er på mange måter en fantastisk bil. Du merker at Mercedes har lang erfaring med å lage luksusbiler. Den utnytter de også godt, når de lager eksklusiv elbil.

EQS er super-komfortabel og velkjørende. Lekkert interiør og svært god støydemping understreker premiumfølelsen. Skjermer/infotainement er veldig bra. Og i Manufaktur-utgave får den det lille ekstra her og der i interiøret.

For mange i målgruppa er det stor nok overgang å gå fra fossilt til elektrisk. De trenger ikke flere overraskelser. Slik sett er det også enkelt å forstå at Mercedes går ganske konservativt til verks her.

Men vi savner likevel noe som ville gjort at bilen virkelig sto ut blant de mest eksklusive konkurrentene. Noe som enda tydeligere sier: «Sjekk du faktisk får for to millioner kroner»! Alt ekstrautstyret til tross, er ikke bilen helt der.

Naboen tror knapt sine egne øyne når jeg feier forbi...

DETALJER: Manufaktur-logoen avslører at du ikke bare har valgt en godt utstyrt EQS.

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en elektrisk S-Klasse med det lille ekstra.

Ikke bilen for deg hvis:

Du er ute etter en bil som virkelig viser at du har brukt to millioner kroner.

Dette er direktørbiler for oss med vanlig lønn

VIKTIG: EQA er ingen volummodell, men for Mercedes er den en viktig bil i det grønne skiftet.

Mercedes EQS 450 4Matic Manufaktur Motor og ytelser: Motor: Elektrisk

Effekt: 360 hk / 800 Nm

0-100 km/t: 5,6 sek.

Toppfart: 210 km/t

Forbruk: 16,5-20,3 kWt / 100 km Batteri/lading: Batteri: 108,4 kWt

Hurtiglading: 200 kW

Ombordlading: 10 kW

Rekkevidde: 642km Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 512 x 195 x 171 cm

Bagasjerom: 610 liter

Vekt: 2.615 kilo

Tilhengervekt: 1.800 kilo

Taklast: 100 kilo Pris: Startpris: 1.196.626 kroner Pris testbil: 1.920.180 kroner

Video. Dette er det nok ikke mange som har gjort med en EQS