Prisen på bensin og diesel har vært rekordhøy de siste par årene, i perioder helt opp mot 30 kroner per liter.

Tilbake i 2021 åpnet regjeringen å kutte i drivstoffavgiftene. Det har ikke skjedd. Rundt ti kroner av pumpeprisen på drivstoff er avgifter som går rett i statskassen.



Nå er det klart at den svenske regjeringen vil kutte drivstoffavgiftene fra nyttår. Det får NAF til å reagere – og kreve at det samme skjer i Norge:

Merkes på lommeboka

– Nå må finansminister Trygve Slagsvold Vedum se til Sverige. Det er fullt mulig å kutte avgiftene i Norge og få ned pumpeprisen her også, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

Økte drivstoffpriser merkes godt på lommeboka hos mange, i tillegg til en rekke andre prisøkninger – og høyere renter:

– Også den norske regjeringen kan få til kutt som monner. Det handler kun om politisk vilje. Svenskene viser at avgiftskutt er både mulig og riktig for å hjelpe folk gjennom vanskelige økonomiske tider som vi ser nå, sier Handagard.

Mener regjeringene svikter bilistene

DYRT: Prisen på bensin- og diesel har vært rekordhøy de siste årene. Det har mange merket på lommeboka. Foto: NTB

Viktig for distriktene

Avgiftskutt på bensin og diesel vil komme om lag to millioner eiere av diesel- og bensinbiler til gode. NAF mener dette spesielt vil være en håndsrekning for de som bor utenfor de store byene, fordi det er flere som er avhengig av bilen på hverdagsreisen og andelen som har elbil er lavere.

– Avgiftskutt på bensin og diesel er spesielt viktig for folk i distriktene. Her mangler folk alternativer til bilen, og det er færre som har elbil, sier Handagard, i en pressemelding.

SPONSET: De som lader elbilen hjemme har fått god hjelp av strømstøtte fra Staten, den dekker nemlig også dette. Foto: NTB

Strømstøtte til elbil

Hun viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen lover å kutte drivstoffavgiftene. Også i Norge så vi rekordpriser på drivstoff sommeren 2022. Etter det har prisene bitt seg fast på over 20 kroner per liter, og den siste tiden har NAF sett tegn til at prisene kan være på vei opp igjen.

– Tiden er overmoden for å gjøre noe med drivstoffavgiftene, sier Handagard.

Også elbileierne har hatt økte kostnader de siste årene, med rekordhøye strømpriser. Men her har strømstøtten fra Staten vært gull verdt, den gjør ingen forskjell på hva man bruker strømmen til. Elbillading får altså samme støtte som for eksempel strømmen man bruker til å varme opp boligen.

