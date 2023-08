Nærmere «skuddsikker» bruktbil kommer du nesten ikke

Toyota Rav4 er nå på markedet i femte generasjon, med stadige forbedringer og oppgraderinger teknisk. Dagens modell ligner ikke mye på den aller første generasjonen som kom i OL-året 1994. Aller mest iøynefallende er nok forskjellen i størrelse, for dagens Rav4 har vokst til å bli en stor og rommelig bil.

I et sterkt elbil-dominert marked som Norge er, må det sies å være imponerende at en ladbar hybrid (PHEV) som Toyota Rav4 fortsatt er blant markedets mest etterspurte bilmodeller. At modellen fikk et solid prishopp fra nyttår gjør ikke salgstallene mindre imponerende.

Tidlige modeller – fra slutten av 1990-tallet til rundt 2005 – ligger nå ute på Finn.no med priser fra noen få tusenlapper til rundt 50.000 kroner, avhengig av kjørelengde og tilstand. Dette er stort sett biler som har gått langt, gjerne opp mot 300.000 kilometer. Det finnes også noen ganske få biler med kortere kjørelengde som ligger ute for 70.000 – 90.000 kroner..

Typisk er Toyota Rav4 av eldre årganger innenfor rekkevidde for svært mange. Kanskje en smart ungdomsbil?

DEBUTANT: Slik kjørte den første Toyota Rav4 inn på markedet. Mye mindre enn dagens utgave, men også da en bil med mange praktiske løsninger. Foto: Toyota

Bra utvalg

Tyngden av denne modellen som ligger til salgs, er likevel nyere årganger. At det nå ligger så mye som nesten 1.100 Toyota Rav4 på bruktmarkedet, sier også litt om hvor populær modellen er – og hvor bra den har solgt.

Langt over halvparten er modeller fra 2019 til 2023. De nyeste og minst kjørte har priser i området ca. 570.000 kroner til ca. 740.000. Det finnes også bra utvalg av 2019- og 2020-modeller med moderat kjørelengde og med pris fra 300.000 – 400.000 kroner.

Helt fra starten har Rav4 utmerket seg med svært god kvalitet. Bilene har også vært relativt enkle og velprøvde, i den forstand at det ikke er veldig mye som går eller kan gå i stykker.

Hva mener eierne?

Så er spørsmålet om tidlige årganger av bilen kan sies å være et smart kjøp brukt?

For å finne ut litt mer om det, har vi gått til seksjonen her på Broom som heter «Eierne mener.»

Her har mer enn 11.000 norske bileiere lagt igjen en vurdering av sin bil. Noen med korte kommentarer i tillegg – andre igjen utdyper mye om hvordan eierforholdet har vært.

SUKSESS: Rav4 har vært en stor suksess for Toyota, også i Norge. Foto: Frank Williksen

7,9 poeng av 10 mulige

For denne modellen snakker vi om et langt tidsspenn – hele 29 år har gått siden den ble lansert i 1994. Det viser seg likevel at de aller fleste er veldig godt fornøyde, selv om det finnes unntak også for Rav4.

Bilen oppnår en gjennomsnittskarakter på 7,9 av 10 oppnåelige poeng. Dette må sies å være en høy snittkarakter for biler som altså er opptil 29 år gamle.

«Svært fornøyd på alle måter. Kjører en del med henger/vogn også.»

«Meget fornøyd med det meste. En bil å anbefale. Byttet ínn en Rav4 2018-modell. Dette er et skikkelig løft.»

«Vi har en plug-in hybrid, den innfrir på alt Toyota lover, og vel så det. I vinter har vi for eksempel i gjennomsnitt kjørt 75 km elektrisk ved temperaturer under null.»

«Totalt sett meget fornøyd. Bare å fylle bensin og kjøre. God komfort på langtur (90 mil på en dag).»

«God plass, økonomisk, feilfri og sikker kjøreglede.»

ROMMELIG: Også i forrige generasjon kunne Rav4 by på et ganske stort bagasjerom og lav lastehøyde. Foto: Frank Williksen

Kjempebil

«Meget behagelig og driftssikker bil, gode garantiordninger og greie servicepriser.»

«Har kun eid Raven ei uke, men makan til bil. Dette er luksus for meg.»

«Drømmebilen for meg som trenger en bil som kan dra båt opp av vannet, og kjøre til fjellhytta, selv om brøytingen ikke er 100%. I tillegg fungerer den godt i det daglige.»

«Veldig godt fornøyd. Ønsker å beholde den lenge.»

«Kjempebil. Har nå gått 397000 km, nesten uten noe påkost.»

Første og siste Toyota

Men selv for Toyota Rav4 finnes det også mindre fornøyde røster:

«Ikke helt fornøyd, og har en elbil i bestilling .»

«Flere små ting som bare er irriterende. Jeg sjekker nok «finessene» bedre om jeg skal ha en Toyota igjen.»

«Med kun forhjulstrekk på denne bilen har jeg nå vurdert kollektivtrafikk i to vintre. Bilen står fast på flatmark ved litt løs snø. Vurder «følgetraktor» hvis du har hytte på fjellet. Skandaløs industridesign med knapper i sidekonsoll uten belysning.»

«Har ikke kjørt en mer upersonlig og intetsigende bil. Har eid over 25 biler.»

«Min første og siste Toyota. Skuffet over forventet kvalitet. Hyppige verkstedbesøk.»

TJA: Det har vært litt delte meninger om fronten på dagens modell. Noen liker den veldig godt, mens andre synes den ser litt tung og «satt» ut. Foto: Frank Williksen

Deilig bil å kjøre

For noen snakker vi ekte kjærlighet når det gjelder Rav4 – hør bare hva Helge forteller om sin 2004-modell:

«Dette er uten tvil den beste bilen jeg har eid noensinne, og jeg har eid en god del biler. Har flere ganger vurdert å bytte den i en nyere, men finner bare ikke noen god grunn. Deilig å ha en pålitelig bil som kommer frem overalt, og som det ikke er så farlig med siden den drar på åra. Har vært på Norgesferie og campet i bilen med min samboer, og det gikk overraskende bra! Alt i alt er jeg storfornøyd, og tenker å beholde bilen i mange år til.

Ikke spesielt sportslig, men jeg syns det er en veldig deilig bil å kjøre. Veldig gode seter og en god bil å kjøre langt. Veldig deilig på vinterføre når bilene ligger strødd i grøfta, men RAV-en takler det. Har også kjørt Oslo - Narvik et par ganger med den, og kommet frem uten å føle vondt i ryggen eller så sliten i kroppen som i andre biler.

Suverent overlegen plass

«Har vært mye mindre feil med denne tross alderen enn andre biler jeg har eid. Joda, det er klart det koster når det skjer noe feil, og ting blir slitt med årene. Men det er kvalitet man betaler for, og når man først har byttet noe, trenger man ikke bytte det samme på lenge.

Baksetene kan flippes opp, ned eller tas helt ut. Med baksetet fjernet og fremre stol helt foran er det god plass til å overnatte i bilen. God takvekt - har aldri opplevd å ikke få plass til noe i denne bilen. Helt suverent overlegen plass.

TROVERDIG: Noe av det flest eiere er mest fornøyde med, er driftssikkerheten. Foto: Toyota

Holder lenge

Har vært noen utgifter nå som den begynner å dra på åra, men betydelig mindre omfattende eller kritisk enn det det har vært på andre biler jeg har eid som har vært nyere. Kjørekostnadene er svært lave. Reparasjonsutgiftene er som nevnt høyere enn andre biler, men det er færre og de er ikke så kritiske, og når noe er reparert så holder det lenge.

Litt forbruk må man nok regne med, jeg fyller en gang i måneden. Men det er en stor bil så det er klart det går litt.»

