– Det var en snasen bil. Er det en slags Land Rover dette, da?

Mannen i 60-årene er pen i tøyet og står ved siden av meg på bensinstasjonen med sin Mercedes GLE. Han har lagt merke til Ford Broncoen jeg er i ferd med å fylle opp. Og han liker tydeligvis det han ser.

Nå skal jeg fort få ham ned på jorda igjen.

– Nei, dette er en Bronco. Fra Ford, sier jeg.

– Jasså, fra Ford, ja. Det hadde jeg ikke trodd...

Når jeg kjører avgårde igjen, tenker jeg at den samtalen egentlig oppsummerer Bronco veldig bra. For hvem skulle egentlig tro at Ford ville lansere en stor og firkantet offroader uten noen form for elektrifisert drivlinje på det norske markedet i 2023? Var det noen som rakk opp hånda nå? Nei, tenkte meg det.

Og bare for å gjøre det ekstra spesielt: Bilen har også en motorisering som er rene Lotto-gevinsten for det norske avgiftssystemet: En 2,7-liters V6-motor på 330 hestekrefter.

Det er ikke så ofte vi maser om CO2-utslipp her på Broom (lenger), men her må vi nesten ta det med. Det er oppgitt til 285 gram/kilometer. Det betyr MANGE avgiftskroner. Så mange at prisen på vår Badlands-utgave (ja, amerikanerne vet å navne bilene sine bra!) ender på 1.768.400 kroner. Ja, du leste riktig. Over en million sju hundre tusen kroner. Da er det lov til å lure enda litt mer på hvorfor Ford har valgt å ta den inn.

Men nok om det: I Norge er den og nå skal vi finne ut hva du egentlig får hvis du blar opp så mye penger for en Ford Bronco:

Bronco gjorde comeback etter 24 år: Les mer her

OFFROADER: Bronco er utstyrt med et svært habilt 4x4-system, her trenger du ikke akkurat bekymre deg over dårlig veistandard.

Hvordan er den å kjøre?

Bronco tilhører en bilklasse som har krympet ganske kraftig de siste årene. Vi snakker offroader – ikke SUV. I vår del av verden har Toyota Land Cruiser dominert den mer folkelige delen av klassen lenge, sammen med blant andre Jeep Wrangler. I tillegg har vi naturligvis biler som Land Rover Defender og Mercedes G-Klasse.

Når amerikanerne lager offroader, er det fokus på at den skal gjøre jobben i terrenget. Ikke på luksus og dilldall. Du tar den med for å møte kompiser og venninner og kjøre over stokk og stein og gjennom elver og myrhull. Etterpå møtes alle til barbeque: Svære biffer som gjerne skylles ned med Budweiser.

Bronco lever opp til dette med et svært habilt 4x4-system. Vi i Broom har allerede fått teste den i en krevende offroadløype og kan skrive under på at den leverer der.

Men hva med det underlaget bilen tross alt skal brukes på det meste av tiden: Asfalt?

Svaret er at den klarer seg bra der også. Det merkes at Bronco er grovbygget og har lang fjæringsvei. Det er også mer motstand i drivlinjen, enn på mer tradisjonelle SUV-er. «Tungkjørt» er betegnelsen vi ofte klistret på biler i denne klassen tidligere. Slik er det ikke lenger.

De 330 hestekreftene mates ut via en kjapp og myk ti-trinns automat. Men helt som 330 hestekrefter kjennes ikke dette. Det har nok å gjøre både med selve motoren, med vekten på bilen (nesten 2,4 tonn) og det nevnte drivverket. Det er fint overskudd, men mindre power enn vi hadde ventet. 7,2 sekunder på 0-100 km/t er heller ikke egnet til å imponere voldsomt.

Det går veldig greit å ta med Bronco ut på landevei og motorvei. Men du må leve med et relativt høyt støynivå og at bilen krenger litt i svingene. Store ujevnheter tar den fint, men hull i veien og fartsdumper merkes godt.

Stor og firkantet bil med V6 motor: Det lukter høyt drivstofforbruk, slik er det også. Det offisielle tallet er på hele 1,39 liter/mil. På landevei havner vi rundt 1,1. Biltype og motorisering tatt i betraktning er ikke det så ille.

Perfekt for Norge, men det var ett stort problem...

PANSER: Kantete design, det er ikke så mange biler som har denne utsikten fra førerplass.

Plass og praktiske løsninger:

Det firkantede designet gjør at Bronco ser større ut enn den egentlig er. Lengden er på 4,80 meter. Så er den også bare fire centimeter unna å være to meter høy.

Foran er det svært god plass, selv om det oppleves som mindre luftig enn i mange andre biler. Den oppreiste frontruta bidrar til det.

BAGASJEROMMET: Rette kanter og god høyde, her er det lett å utnytte plassen.

Bagasjerommet svelger unna 546 liter. Den ekstremt firkantede formen gjør også at du virkelig kan stable i høyden. Feller du ned baksetene, får du med 1.804 liter bagasje.

Bakluka er todelt. Nederste del (som reservehjulet er festet til) åpner mot høyre. Når det er gjort, kan du vippe opp bakvinduet og får full tilgang til bagasjerommet. Ikke verdens mest brukervennlige løsning, men det hører liksom med på en bil som dette.

Nyttelasten er overraskende snau: Ikke mer enn 462 kilo. Og vi blir absolutt ikke imponert over maks hengervekt på 1.000 kilo. Det tallet måtte vi både sjekke og dobbeltsjekke.

Bilgigant innrømmer: Må jobbe mye raskere

ÅPNING: Todelt løsning på bakluka. Hvis du skal ha med ikke altfor store gjenstander, holder det å åpne nederste del.

Livet i baksetet:

To voksne sitter bra her, men noen plassorgie er ikke baksetet. Her er det tydelig at bagasjerommet er prioritert høyere.

Det er nettinglommer både i dørene og på baksiden av forsetene. Det er ikke den beste løsningen for å oppbevare for eksempel drikkeflasker. Men det er i alle fall to (ganske grunne) koppholdere i midtarmlenet.

To ladepunkter er på plass i midtkonsollen. Her er også vindusheisene for baksetet plassert.

PÅ MIDTEN: Baksetet er ingen plassorgie. To voksne sitter bra, men midtplassen er begrenset, både i bredde og beinplass.

Bak rattet:

Bronco skiller seg klart og tydelig ut her også. Dashbordet er høybygget og massivt. Det er massevis av knapper og brytere spredt rundt omkring, det bryter kraftig med minimalisme-trenden mange konkurrenter har kastet seg på.

GAMMELDAGS: Legg merke til grafikken her, ikke heeelt siste skrik.

Forsetene er store, med fast stopp. Men det kunne vært litt bedre sidestøtte, både i pute og rygg. Til gjengjeld er det bra med håndtak å holde seg fast i, det kan komme godt med under offroadkjøring.

En litt uvant detalj: Vindusheisene er plassert i midtkonsollen, ikke i dørene. Ellers pluss for skikkelige koppholdere og ladeplate for mobil. Det er også bra med ladepunkter.

Her var produksjonen av F-150 Lightning i gang i USA



HÅNDTAK: Robust førermiljø, legg også merke til håndtakene. De kan være gode å ha hvis du skal kjøre offroad.

Design – utenpå og inni:

Med et såpass karakterisk design som dette, er det ikke rart at Bronco vekker oppsikt.

Mange av dem som titter nærmere på bilen er godt voksne menn som sannsynligvis har over gjennomsnittet sans for amcar. Men også smågutta snur seg etter den. Her spiller det nok også inn at mange lurer på hva slags merke det egentlig er. Ford-faktoren er nemlig veldig lav, her nøyer de seg med en liten logo på bakluka. Ellers er det B R O N C O det handler om, i store bokstaver.

Retrofaktoren er høy, det gjør også at bilen i manges øyne ser snillere ut enn mer testosteron-jagende konkurrenter. Dette bidrar nok også til å kamuflere prislappen ganske godt. Driver du et ikke altfor stort firma og parkerer sammen med de ansatte hver dag? Da kan du nok få høre at du har privatbil til nesten to millioner, neste gang det er lønnsforhandlinger. Med Bronco kan du fort gå klar av slike ubehageligherer.

Interiøret tar med seg mye av det utvendige designet. Materialkvaliteten sladrer om at dette på ingen måte er ment å være noen luksus-SUV. Det betyr mye og hard, svart plast. Men funksjonelt er det. Det er også såpass røft at du slipper å ta av deg støvler og arbeidshansker før du setter deg inn.

Wrangler er en konkurrent: Denne får du lyst på

AVTAGBART: Her kan du ta av både tak og dører, hvis du vil. Da blir Bronco virkelig sommerbil!

Konklusjon:

Det er bare ett drøyt år til politikerne har tenkt at vi ikke skal kjøpe noe annet enn elbiler her til lands. Inn i det bildet kommer Bronco som en skikkelig party crasher (eller på norsk: Ubuden gjest). Den er så til de grader et brudd på politisk korrekt nybil i 2023. Og det er det umulig å ikke like!

Når vi oppsummerer biltester, handler mye ofte om bilen forsvarer prislappen eller ei. Det gjelder enten det er en liten elbil til 300.000 kroner, eller en SUV til en million. I Broncos tilfelle går akkurat det dårlig. Nei, det er veldig få rasjonelle grunner til å betale 1.781.400 kroner for denne bilen. Prisen er ganske hinsides, med mindre du ser på en Bronco og tenker: Akkurat denne bilen MÅ jeg ha.

Det skjønner vi også at mange kan tenke. Bilen er proppet med personlighet og godfølelse. Ikke minst vissheten om at du kan kjøre omtrent over alt hvor det er vei eller kanskje bare en sti – og komme deg fram.

Tilbake til bensinstasjonen og starten på denne testen. Der fortsetter samtalen slik, med spørsmål fra min nye venn med Mercedes GLE:

– Hva koster den da?

– Den koster nesten 1,8 millioner, svarer jeg.

– Å, ja. Men det er den vel kanskje verdt? Bil skal jo koste litt, sier han, før han setter seg inn og kjører av gårde.

Jeg blir stående litt til (det tar tid å tanke opp en tørst Bronco). Og så konkluderer jeg med meg selv at det har han sannelig rett i!

Broom-leserne: Dette er tidenes amcar

PÅ VEIEN: Kjøpegruppa for en bil som dette er begrenset i Norge, men du kommer til å få se et lite antall Ford Bronco på norske veier etter hvert.

FORD BRONCO BADLANDS 2,7 V6 Motor: 3-liter V6 bensin

Effekt: 330 hk

0-100 km/t: 7,2sekunder

Toppfart: 161 km/t

Forbruk: 1,39 liter/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 480/193/196cm.

Bagasjerom: 546/1.804 liter

Vekt: 2.343 kilo

Nyttelast: 426 kilo

Tilhengervekt: 1.000 kilo

Bakkeklaring: 26,1 centimeter Pris: 1.781.400 kroner

Se vårt første videomøte med Bronco i Norge under: