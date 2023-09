For femte gang går konferansen Driv av stabelen i dag, denne gangen i selveste Operaen i Oslo. Dette er Finns årlige konferanse for bilbransjen, der en rekke aktuelle problemstillinger knyttet til bilmarkedet belyses og diskuteres.

Totalt åtte foredragsholdere skal i ilden denne gangen, og først ut er analytiker Tor Haug Anonsen fra Schibsted, som trekker fram en del hovedfunn fra Bilundersøkelsen 2024.

Denne undersøkelsen gjennomfører Finn og Schibsted hvert år blant nybilkjøpere, for å ta pulsen på bilmarkedet. Mange av de samme spørsmålene går derfor igjen fra år til år, for å fange opp trender og utvikling over tid.

Årets undersøkelse ble gjort i vår, og inkluderte svar fra 1.806 respondenter. 22 prosent var kvinner og 78 prosent var menn.

Færre planlegger ny bil

Undersøkelsen avslører flere store endringer fra tidligere undersøkelser, blant annet at langt færre planlegger å anskaffe seg helt ny bil nå enn for ett år siden

ENDRINGER: Tor Haug Anonsen fra Schibsted kunne konstatere at det har skjedd mye siden fjorårets undersøkelse.

På spørsmål om respondentene har planer om kjøp, leasing eller starte bilabonnement på ny bil de neste tolv månedene, svarer tre prosent ja.

I fjorårets undersøkelse svarte sju prosent det samme, altså er nedgangen på fire prosentpoeng.

– Det har skjedd mye i bilmarkedet siden i fjor. Folks økonomi påvirker naturligvis markedet. Reduksjonen her er signifikant, sier Haug Anonsen.



Flere ønsker seg fossilbil

En annen interessant detalj fra årets undersøkelse, er at fossil drivlinje øker i attraktivtitet, mens elektrisk holder seg stabilt.

På spørsmålet «Dersom du skulle kjøpe/lease/abonnere på ny bil i nærmeste fremtid, og sto fritt til å velge motortype, hvilke motortyper ser du på som aktuelle?»

Her svarer 72 prosent at de ville vurdert elektrisk, 38 prosent hybrid/plug-in og 39 prosent fossil. Økningen blant dem som ville vurdert fossil, er på hele 11 prosentpoeng i forhold til forrige undersøkelse.

ØKT FOSSIL-INTERESSE: Langt flere svarer at de ønsker seg ny fossilbil nå enn i forrige undersøkelse.

– For første gang på mange år øker altså interessen for ny diesel- og bensinbil. Vi tror dette blant annet henger sammen med at de økonomiske insentivene for å velge elektrisk har blitt redusert, sier Haug Anonsen.

Her er noen andre interessante funn i undersøkelsen:

Pris, biltyppe og rekkevidde er det viktigste for folk når de skal kjøpe ny bil.

Mest attraktive drivlinje er fortsatt elektrisk.

Av biltyper er det SUV mellomklasse som flest ønsker seg.

De mest attraktive merkene er Volkswagen, Volvo og Tesla.

Fortsatt ønsker to av tre å oppsøke forhandler når de skal kjøpe ny bil. En av tre vil gjøre biljøpet digitalt, enten helt eller delvis.

