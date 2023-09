– Jeg er utrolig stolt av prosjektet i Røyken. Dette er et veldig synlig bevis på at bransjen er på et helt annet sted i dag enn da faren min startet med bildemontering for nesten 50 år siden. I et miljøperspektiv er det helt unødvendig å utvinne råvarer og bruke energi til å produsere en ny del som må fraktes til Norge fra den andre siden av kloden, når det finnes en feilfri, identisk brukt del tilgjengelig nær verkstedene.



Det sier Bjarne Brøndbo, etter å ha deltatt på åpningen av det som blir Norges mest moderne bildemonteringsanlegg, på Røyken i Asker.

Her har bilgiganten Bilia og Bil1Din jobbet tett med forsikringsbransjen og bygget et rendyrket produksjonsanlegg, som kun håndterer kondemnerte skadebiler.

– Må gjøre mer av dette

– Vi realiserer nå en betydelig satsing på gjenbruk og sirkulærøkonomi i bilbransjen. Brukte, likeverdige bildeler blir dermed et mer tilgjengelig grønt valg for mange. Mange av delene er nesten nye, sier Brøndbo.



Høyre-leder Erna Solberg var også med på åpningen. Hun understreker at partiet vil gjøre det mer attraktivt, enkelt og lønnsomt å starte eller omstille bedrifter som er sirkulære. Dette innebærer for eksempel å gjøre reparasjon billigere og å endre regelverket slik at gjenbruk og ombruk av råvarer og materialer blir enklere.

– Anlegget som Bilia og Bil1Din nå åpner er et eksempel til etterfølgelse, i fremtiden må vi gjøre mer av dette. Det å skape markeder for gjenbruk av bildeler som er i god stand, eller enkelt kan utbedres og ombrukes er veldig bra, sier Solberg.

For disse bilene er håpet ute

VETERAN: Bjarne Brøndbo har mange år bak seg i bilopphuggerbransjen og har også sett store endringer i denne. Foto: Bjørn Tore Ness.

Påvirker ikke nybilgarantien

Økt ombruk ved norske bilverksteder kan gi en stor miljøgevinst. Ved å benytte en likeverdig, brukt del, kan utslippet reduseres med hele 75 prosent sammenlignet med en tilsvarende ny del, ifølge en rapport fra IVL Svenske Miljøinstituttet.

I Skandinavia er det norske verksteder som bruker færrest likeverdige, brukte deler. I Norge ligger andelen i bilreparasjoner på omtrent fem prosent, mens den i Sverige er på rundt 14 prosent.

Forsikringsbransjen, med de fire største aktørene i spissen – Gjensidige, IF, Tryg og Fremtind – har utvidet sine garantier på reparasjon med brukte deler til å følge bilen, og dermed sikre at nybilgarantien ikke blir påvirket.

SAMARBEID:Bjarne Brøndbo og sønnen Anders Greftegreff er begge involvert i driften av Bil1Din, her er de sammen med Bilias Norge-sjef Frode Hebnes. Foto: Bilia / Bo Mathisen. Foto: Bo Mathisen

Produserer 100.000 deler

Per dags dato går hele 80,5 prosent av en kondemnert bil til materialgjenvinning, mens kun 7,7 prosent blir gjenbrukt, ifølge tall fra Autoretur.

Selv om det er høy grad av resirkulering av råmateriale fra kasserte kjøretøy er metallet som produseres av lav kvalitet, og det er kun en liten del av plasten som blir gjenbrukt.

Bil1Din, hvor Bjarne Brøndbo med familie er involvert både på eiersiden og i driften, har de siste årene gått gjennom en stor endringsprosess, og leverer nå brukte originaldeler til en kvalitet på høyde med nye deler.

Bil1Din produserer 100.000 likeverdige, brukte deler i året fra sine to anlegg i Trøndelag og Asker. Disse er tilgjengelig for alle verksteder i Norge. Ikke bare for Bilia, men hele det norske bilreparasjonsmarkedet.

– I fremtiden må vi gjøre mer av dette, sa Erna Solberg da hun åpnet det nye bildemonteringsanlegget sammen med Bjarne Brøndbo. Foto: Bilia/ Bo Mathiesen.

Valgt ut bilmerker

Med anlegget på Røyken, hvor Bilia har skadesenter vegg i vegg, har Bil1Din tatt bildemontering enda et skritt videre og konsentrerer seg om kondemnerte skadebiler fra bilmerkene i Bilias portefølje. Det vil si Volvo, BMW, Toyota, Lexus, MINI, Jaguar og Land Rover.

Dette fremstår som en fabrikk som produserer både industrielt og effektivt. Ved å spesialisere seg på et fåtall populære bilmerker, vil Bil1Din oppnå en leveringsevne og profesjonalitet som tidligere ikke har vært mulig.

Samlokaliseringen med Bilias skadeverksted gir også helt unike muligheter for kunnskapsutveksling mellom bildemontør og skadeverksted – som partene tror vil føre til kontinuerlige forbedringer i årene som kommer.

