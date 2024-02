Verdens elbilproduksjon ville vært marginal, hadde det ikke vært for Kina. Det handler ikke om at Kina har blitt verdens største eksportør av biler, men at kinesiske deler er svært viktig i det meste av verdens elbilproduksjon.

Sentralt står battericellene. Verdens desidert største produsent av slike heter CATL og er kinesisk. I tillegg sitter kineserne på den beste tilgangen på råvarene som trengs til batteriproduksjon.

Planlegger tre gigafabrikker

Det har lenge vært et uttalt mål for europeisk bilindustri å gjøre seg mindre avhengige av deler fra Kina, og nå tar gigantene Mercedes og Stellantis-gruppen (Peugeot, Opel, Citroën, Jeep, Fiat med flere) grep.

Gjennom selskapet ACC, som eies av de to bilprodusentene sammen med TotalEnergies, skal det de neste årene etableres ikke mindre enn tre såkalte gigafabrikker for produksjon av elbilbatterier i Europa.

Den første har faktisk allerede åpnet så smått med produksjonen. Den ligger i Nord-Frankrike, og skal bygges vesentlig ut de neste årene. De to andre fabrikkene er planlagt i Tyskland og Italia.

KJEMPER MOT DETTE: Verdens største produsent av elbilbatterier, CATL, har en rekke fabrikker. Her er en av de nyeste, som ligger i Guangdong-provinsen i Kina.

EU har en betyelig bilproduksjon og har samtidig besluttet å forby salg av biler med forbrenningsmotor fra 2035.

– For å møte denne enorme utfordringen må kundene våre kunne stole på robuste og pålitelige europeiske aktører som ACC, som kan levere store kvanta av konkurransedyktige batterier med lavt klimaavtrykk, kommenterer ACC-sjef Yann Vincent.



Finansene er på plass

En finansieringsrunde har sikret 4,4 milliarder euro til etableringene, eller rundt 50 milliarder kroner. Bak står store europeiske banker som BMP Paribas og Deutsche Bank.

PÅLITELIGHET: Det er viktig for europeisk bilindustri at de har pålitelige leveranser av batterier, påpeker Yann Vincent og ACC.

Det er foreløpig ikke kommunisert når anleggene skal stå ferdig, men ACC har neppe all verdens av tid. I tillegg er en rekke andre batterifabrikker er planlagt i flere europeiske land de neste årene.

I en analyse fra EVMarketsReport, kommer det fram at Europa kan være selvforsynt en gang mellom 2026 og 2028, dersom alt går etter planen.

