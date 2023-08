Nå vil Apple ta over alle skjermene i bilen din

Nye biler leveres ofte med store skjermer med rikholdig innhold, funksjoner og menyer.

Men dessverre er ikke alle bilprodusentene like gode på brukervennlighet. Å utvikle god programvare med et intuitivt grensesnitt er krevende. I bilene er det også helt avgjørende at alt presenteres på en trafikksikker måte.

Særlig det sistnevnte har fått mye fokus i det siste. I fremtiden vil det helt sikkert bli stilt nye og tøffere krav til skjermer og menyer – hvis hensikten er å kunne bruke dem under kjøring.

Så hvorfor ikke overlate jobben til noen som kan det? Det har Apple tenkt å gjøre noe med.

Fra én skjerm til alle

Apple CarPlay og konkurrenten Android Auto fra Google, har i flere år gjort det enkelt å spille musikk, hente opp kontakter og navigere fra A til B på de aller fleste nyere biler.

Du kobler bare til mobiltelefonen, enten trådløst eller via kabel, og i neste øyeblikk ser hovedskjermen i dashbordet ditt nesten ut som skjermen på mobilen din. Derfra kan du enkelt navigere med pek og klikk i et miljø du allerede er godt kjent i.

CARPLAY: Dagens utgave av Carplay er laget for én skjerm.

Men Apple har ikke tenkt å gi seg med dette. I høst kommer nemlig CarPlay i ny utgave, og denne gangen er den laget for å kunne overta alle skjermene i bilen din.



Det betyr at visning av hastighet, batteri/drivstoffnivå, omdreininger, rekkevidde og tilgang til funksjoner som klimaanlegg og rattvarme, kan vises i «iPhone-drakt».

Apple legger også opp til at brukeren skal kunne gjøre sine egne tilpasninger, for eksempel utseendet på speedometer, bakgrunnsfarger, lyder og lignende – slik man har blitt vant med etter mange år med smarttelefon.



OVERTAR ALT: Klimaanlegg, sete- og rattvarme og mye annet kan styres via nye CarPlay.

Har inngått avtaler

Full funksjonalitet krever imidlertid tilgang til bildata på et helt annet nivå enn i dagens versjon. Det er ikke noe alle bilprodusenter ønsker å gi uten videre, men Apple har inngått avtale med en rekke allerede.

Foreløpig gjelder dette 14 bilprodusenter: Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault og Volvo.

Hvilke modeller fra disse produsentene som vil støtte nye CarPlay, er ikke klart i skrivende stund. Hvor mye som vil kunne styres av CarPlay vil sikkert også variere fra bil til bil.

Alt dette får vi forhåpentligvis vite mer om når nye CarPlay lanseres, noe mange forventer vil skje 13. september – i forbindelse med lanseringen av iPhone 15.

