Nå tester vi Porsches store nyhet

Den har vært på markedet siden 2014, i år kommer den i ny generasjon – og for første gang blir den helelektrisk.

Vi snakker om SUV-en Porsche Macan, som har blitt solgt i mer enn 800.000 eksemplarer siden den først så dagens lys for ti år siden.

I Norge har det meste dreid seg om elektriske Taycan de siste årene, men nå kan det fort bli endring på det. Norske bilkjøpere er nemlig svært opptatte av SUV-er, og dette blir en av det virkelig potente slaget.

Brooms Bjørn Eirik Loftås er i Frankrike for å prøvekjøre nyheten denne helgen, og har nettopp satt fra seg kofferten på hotellet når han ringer hjem.

– Ring-ring!



– Bonjour, Knut! Nå er jeg endelig på plass i Antibes utenfor Cannes. I dag skal det kjøres Porsche!



– Hei Bjørn Eirik! Godt å høre at du er motivert!



– Ja, noe annet hadde vært svært merkelig. Dette er virkelig en bil jeg gleder meg til å bli kjent med. Det tror jeg det er mange flere som også gjør, ikke minst blant Broom-leserne.



Svært potent premium-SUV

– Hva er det egentlig vi har i vente her?



– Macan er en premium-SUV med mange tilhengere, og bilen har nå i praksis blitt helt ny – selv om grunndesignet er temmelig uforandret. Og vi snakker skikkelig Porsche-ytelser her. Bilen kommer i to utgaver, 4 og Turbo. Sistnevnte byr på 639 hestekrefter og fikser 0-100 km/t på bare 3,3 sekunder, og toppfarten er 260 km/t. Nå skal den få kjørt seg, på fine, franske sommerveier. Ja, jeg glemte vel å si at det er sol og 22 grader her?

– Bare gni det inn, du. Men tilbake til bilen: Den er vel bygd på ny plattform?



– Det stemmer. Dette er andre bilen som bygges på den nye PPE-plattformen, som Porsche har laget i samarbeid med Audi. Det er forresten samme plattform som brukes på nye Audi Q6. Det betyr blant annet støtte for 800 volts ladesystem, med ladeeffekter på inntil 270 kW. Å lade det 95 kWt store batteriet tar bare 21 minutter fra 10-80 prosent.



STØRRE: Grunndesignet er likt fra eksisterende Macan, men den elektriske utgaven har vokst noe i lengden.

Kommer langt – hvis man kjører pent

– Hva med rekkevidden da?



– Det kommer selvfølgelig helt an på hvor hardt du presser denne bilen. Offisielt er rekkevidden inntil 613 kilometer, noe som slett ikke er ille for denne kraftpakken her. Så får vi se hvordan det går i praksis, vi skal nok få noen indikasjoner underveis.



– Hva er programmet nå da?



– Nå blir det en kjapp frokost, deretter blir det testkjøring langs rivieraen og litt inn i landet – på alt fra motorvei til smale fjellveier, i rundt fire timer. Det bør være nok til å få et bra inntrykk av bilen og hvordan den takler forskjellige forhold. Jeg gleder meg!



NY PLATTFORM: Elektriske Macan er bygd på samme plattform som Audi Q6.

Test og video kommer

– Og så blir det vel sak på Broom?



– Naturligvis! Det blir både sak og video med førsteinntrykk. Jeg kommer til å starte på den delen av jobben allerede på flyet hjem i kveld. Dessverre er det sperrefrist på testen til 23. april, så leserne må smøre seg med litt tålmodighet.



– Nais. Bare et lite spørsmål til slutt. Hva vil bilen koste, og når kommer den til Norge?



– Det siste vi har fått høre, er at bilen kommer til Norge i løpet av året, sannsynligvis i fjerde kvartal. Prisene starter på 876.839 kroner for «innstegsutgaven» Macan 4, og 1.236.728 kroner for Turbo-utgaven. Og så forsvinner tusenlappene raskt med litt utstyr. Jeg tipper det blir 4-utgaven som kommer til å selge best, i hvert fall så lenge renta holder seg så høyt som nå. Interessen har i hvert fall vært god, ifølge Porsche, så det blir spennende å se.



– Da håper jeg du får en fin dag i fransk sommervær. Kjør pent!



– Takk, og selvfølgelig kjører jeg pent. Du hadde vel ikke forventet noe annet på tur i en potent Porsche? He-he.



Vi har allerede sittet på i nye Macan. Her ser du hvordan det gikk: