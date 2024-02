De siste årene har Peugeot havnet litt i skyggen av konkurrentene på familiebil-markedet. Årsaken er at de ikke har hatt en helelektrisk bil, med plass til fem og en stor haug med bagasje.

Men nå skjer det ting. Denne våren kommer nemlig den elektriske SUV-en E-3008, som bør treffe markedet godt. Bilen omtales som den viktigste fra Peugeot på mange år.

Broom er i Frankrike for å prøvekjøre nyheten, som kommer til Norge i løpet av våren.

På plass i Cannes

Ring-Ring...



– Hei, Knut! Her skulle du ha vært! 18 grader og sol den 29. februar. Det er vel ikke fullt så mildt hjemme nå?



– He-he, du kan spøke. Vi er vel et par måneder unna, tenker jeg. Alt vel i Cannes?



– Ja, nå er vi på avduking og prøvekjøring av E-3008. Det er lenge siden jeg har vært så spent på en testkjøring!



– Hva er det som er mest spennende med E-3008?



I CANNES: Brooms Bjørn Eirik Loftås er i Cannes for å prøvekjøre den store nyheten fra Peugeot.

– Modellen har mye av det norske familier etterspør, som god plass og komfort, samt attraktiv pris. Det er en pen SUV med coupé-avslutning på taklinjen, i samme størrelsessegment som storselgere som VW ID.4 og Skoda Enyaq. Og Peugeot har mange tilhengere i Norge som har ventet lenge på denne bilen.



– Det kan jeg tenke meg! Men så kommer det store spørsmålet: Kommer den med firehjulsdrift?

– Utgaven med drift på forhjul kommer først. 4x4 og Long Range kommer i begynnelsen av 2025. Priser på disse blir klare senere i år. Jeg tipper det er sistnevnte som kommer til å selge best i Norge, men det er ikke like opplagt som tidligere. Vi har blitt mer prisbevisste den siste tiden, og de fleste av oss klarer oss jo godt med tohjulsdrift.



Slik får du nybilen ekstra billig



OVERSIKTLIG: Førermiljøet er oversiktlig og skjermene er plassert høyt. Foto: Peugeot

Inntil 700 kilometer på sikt

– Hva vet vi om ytelsene?

– 210 hestekrefter, batteripakke på 73 kWt og rekkevidde på 525 kilometer bør være innafor for de fleste. Ladeeffekt på maks 160 kW er greit, men mange byr på raskere lading i 2024. Og så vet vi at bilen kommer med et større batteri på sikt, som skal dra rekkevidden opp til 700 kilometer. Da begynner vi å snakke!



– Det kan nok bli et stort salgsargument. Er det greit med plass til bagasje?



– Bagasjerommet er på 520 liter, og ligger da på samme nivå som de argeste konkurrentene i klassen. I tillegg kan den dra henger på inntil 1.200 kilo, noe mange norske kjøpere også er opptatt av. Når det gjelder plassen i kupéen, komfort, kjøreopplevelse og så videre, skal vi komme tilbake til det når testen kommer.



– Skjønner, det blir spennende. Du nevnte så vidt at den er attraktivt priset – hva legger du i det?



– Prisene starter på 428.900 kroner. Og da får du ganske mye utstyr inkludert. Til sammenligning koster Skoda Enyaq fra 492.900 kroner og Tesla Model Y fra 442.521 kroner. Nissan Ariya og nye Renault Scenic starter imidlertid lavere, så E-3008 kommer definitivt til å få tøff konkurranse.

Broom kommer tilbake med full rapport fra prøvekjøringen om ikke så lenge, med både bilder og video. Følg med!

