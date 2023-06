Nå skjer det både store og raske forandringer i bruktbilomsetningen. Det bekrefter Terje Dahlgren, forretningsutvikler i Finn.no, som er Norges klart største markedsplass for omsetning av brukte biler. Når dette skrives, ligger noe over 68.000 biler ute til salgs på dette nettstedet.

– Det går så det griner, sier Dahlgren til Broom.

– Forhandlerne har vært gjennom en periode der det bygde seg opp lager, men nå ser vi den samme tendensen som i tidligere år. Frem mot sommeren går det flere biler ut enn det kommer inn, og situasjonen normaliserer seg mer igjen.

Elbilene ligger lengst

– At aktivitetsnivået er høyt, er det ingen tvil om. Hvis vi sammenligner tall fra Finn.no i juni fjor med juni i år, så er det en økning på rundt 10 prosent av antall biler som er meldt solgt eller avpublisert. Slik det ser ut nå, kan det gå mot et nytt rekordår med biler som markeres solgt/avpubliseret på Finn, sier Dahlgren.

Han kan fortelle at den mest påfallende endringen er hvor mye lenger tid det nå tar å selge brukte elbiler.

– I tredje kvartal i fjor tok det i snitt 12 dager å få solgt en brukt elbil. De tre siste månedene i år er den tilsvarende tiden 46 dager – altså nesten en firedobling. På den måten har elbilene gått fra å være den biltypen som solgte raskest til å være de bilene som ligger lengst ute på Finn.

TOPPET: Audi e-tron var en sensasjon da den kom, og første året gikk den helt til topps på det norske markedet. I dag tar det tid å få solgt den som bruktbil. Foto: Christer Williksen

Fossile går raskere og raskere

– Til sammenligning tar det i snitt 28 dager før bensinbiler blir meldt solgt eller avpublisert. Tilsvarende for dieselbiler er 29 dager, og for hybrider er det 43 dager, forteller Dahlgren.

Han ser ingen endring på denne trenden med det første.

– Nei, slik det ser ut nå, er trenden at det går raskere og raskere å selge fossile biler, mens det går tregere og tregere med hybrider og elbiler, fastslår han.

Redusert kjøpekraft

– Hvilke biler er det folk helst kjøper?

– Det som nå ser ut som en trend, er at de dyre bilene står lengst stille – biler i prisklasse 500.000 – 700.000 kroner. Folk kjøper gjerne billigere biler, og disse bilene ligger også kortest tid ute på Finn.no. Aller raskest unna går de aller billigste bilene. Like sikkert er det at de dyrere bilene ligger lenger og lenger før de blir meldt solgt eller avpublisert, sier Dahlgren.

– Det ser ut til at vi styrer mot en økning av bruktmarkedet på ca. 10 prosent i år. Mest tydelig er den endringen som har skjedd med elbilene og den økende publiseringstiden. Det er nok flere grunner til dette. Teslas kraftige prisreduksjon tidlig på året gjorde mye. Når prisene skrus så mye ned på nye biler, får dette også innvirkning på bruktmarkedet. På toppen av dette kommer at folk flest opplever noe redusert kjøpekraft, sier Dahlgren til slutt.

