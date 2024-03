Finn.no har i flere år hatt tilnærmet monopol på kjøp og salg av brukte biler i Norge. Nå er dette i endring. Bak satsingen på det som heter Drive.no står store deler av norsk bilbransje – og Norges Bilbransjeforbund.

Målet er å skape et tydelig alternativ til Finn.no, forteller Eirik Foss Stene som er daglig leder i Drive.

– Vi skal gjøre det tryggere og enklere å kjøpe bruktbil. Alle bilene som er annonsert hos oss kommer fra seriøse forhandlere. Det gjør det både trygt og forutsigbart for kjøperne, sier Foss Stene.

12.000 biler inne

Det er ingen hemmelighet at norsk bilbransje lenge har etterspurt et alternativ til Finn.no. Å ha en monopolist i et marked som dette, kan være både krevende og uforutsigbart. Dette ser vi også i andre bransjer som eiendom, der meglerbransjen snart kommer med en ny markedsplattform.

43 forhandlergrupperinger og ikke mindre enn 373 forhandlere er på plass i Drive. I skrivende stund ligger det 12.000 brukte biler til salgs på nettstedet:

– Alle større merker er representert og de fleste av dem er nyere bruktbiler. Det er også det vi vet at mange bruktbilkjøpere er på jakt etter, sier Foss Stene som understreker at Drive på flere områder skiller seg fra Finn.no.

UTVALG: Store deler av norsk bilbransje er med på den nye Drive-satsningen. Nå finner du 12.000 forhandlerbiler inne på nettsiden Drive.no.

Svært god respons

– Det går ikke bare på hvem som kan annonsere hos oss. Vi har også mye mer informasjon om hver enkelt bil, med langt flere datapunkter. Vi bruker innovative digitale verktøy med tilgang til store mengder data. Igjen handler det om trygghet og forutsigbarhet og gi bilkjøperne mest mulig kunnskap.

– Dere har vært «på lufta» en ukes tid, hvordan er responsen så langt?

– Svært god, både fra bransjen og brukerne. Vi mener bestemt det er bra for hele markedet at vi får mer konkurranse. For bilbransjen er det naturligvis også viktig å eie sin egen fremtid og ikke være så avhengig av én aktør, som Finn.no. Konkurranse er også sunt for bilkjøpere. Målsetningen vår er å lage en god og ryddig markedsplass, uten reklame. Her er det bilene som er i fokus, fastslår Foss Stene.

I GANG: Daglig leder Eirik Foss Stene i Drive forteller om en god start for den nye tjenesten. Her sammen med markedsansvarlig Heidi Kolaas Hansteen

Selge bilen din

I tillegg til forhandlerannonser, tilbyr Drive også en ny tjeneste til privatpersoner. Nemlig at man kan selge bilen på nettet, i tre enkle trinn.

– Her er det bare å legge inn regnummer og kilometerstand, samt kontaktinfo. Så blir dette overført til et utvalg forhandlere som går gjennom informasjonen og så kan komme tilbake med et tilbud på bilen. Takker du ja, er bilen solgt og du trenger ikke tenke på noe mer. Hvis du ikke er fornøyd med tilbudet, er det bare å avslå. Også her er poenget å gjøre det trygt og enkelt for kundene, avslutter Eirik Foss Stene.

