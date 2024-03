Nå stuper prisene

Nær sagt alt av elbiler på markedet har en svær batteripakke på flere hundre kilo, plassert i gulvet mellom de fire hjulene. Dette er ikke bare den tyngste, men også den klart dyreste komponenten i elektriske biler.

Å bytte ut batteripakken kan i mange tilfeller koste flere hundre tusen kroner. Noen ganger kan det være langt dyrere å bytte batteripakke enn å kjøpe en tilsvarende bil med «friskt» batteri.

Dyrtiden er over

Etter en periode med stram tilgang på råvarer og voldsom økning i etterspørselen etter elbiler, har batteriprodusentene giret opp og mange nye produsenter har blitt etablert.

Samtidig har produksjonen blitt mer effektiv, og sjeldne og dyre metaller (deriblant kobolt) har blitt erstattet med billigere alternativer.

På toppen av det hele har interessen for elbiler bremset opp i flere markeder. Dermed har vi nå fått en situasjon der prisene på battericeller synker raskt – og mye.

Bare siden i fjor sommer har batteriprisene sunket med rundt 50 prosent, ifølge verdens største batteriprodusent, CATL.

Og mye tyder på at utviklingen vil fortsette, ifølge kilder knyttet til batteri- og elbilindustrien. Kinesiske Leapmotors anslår for eksempel at bilprodusentene i løpet sommeren vil kunne kjøpe battericeller som er 60-64 prosent billigere enn for bare ett år siden, skriver netstedet PV Magazine.

ØKT PRODUKSJON: En rekke faktorer har bidratt til at prisene på elbilbatterier aldri har vært lavere. Og billigere skal de bli.

Vil det føre til billigere elbiler?

Dette er selvfølgelig gode nyheter for bilindustrien. Det er ingen hemmelighet at det er mange bilprodusenter som sliter med inntjeningen på elbiler for tiden. Takket være batteripakken, koster det nemlig langt mer å produsere en elbil enn en tilsvarende bil med forbrenningsmotor.

Det kan det bli endring på nå. Men vil bilene bli vesentlig billigere av den grunn? Sannsynligvis ikke.

– Mange produsenter er først og fremst opptatt av å hente ut mer fortjeneste for hver bil de produserer. Derfor kan man ikke forvente at bilene blir vesentlig billigere å kjøpe, med lavere batteripriser, sier Broom-redaktør Knut Skogstad, og legger til:

– Men lavere kostnader og høyere fortjeneste gir samtidig større rom for å bruke pris aktivt for å konkurrere om kundene. Så til syvende og sist kommer nok dette også oss forbrukere til gode.

