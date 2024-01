Nå skal de «ta» BMW og Mercedes

Toyota har Lexus, Citroën har DS og Hyundai har Genesis. Vi snakker om bilprodusenter som har et eget merke for de mest luksuriøse modellene.

På den måten når de kjøpergrupper som normalt ikke vurderer de mer folkelige merkevarene.

Nylig lanserte også BYD, som var verdens største produsent av helelektriske biler sist kvartal, sitt eget luksusmerke – og det har fått navnet YangWang.

Tre modeller med ekstreme ytelser

Med denne satsingen vil de gi tyske premium-merker som BMW og Mercedes kamp om kundene. Og det er ikke småtterier de byr på i de første tre modellene under YangWang-merket.

Tidligere har de presentert SUV-en YangWang U8 og sportsbilen U9. Førstnevnte er forresten ingen elbil, men en ladbar hybrid som konkurrerer i samme klasse som Mercedes G-klasse.

Den byr blant annet på 1.100 hestekrefter og klarer 0-100 km/t på tre sekunder. Framkommeligheten er det heller ikke noe å si på, den kan blant annet vade i inntil 1,4 meter dypt vann.

U8: Denne store SUV-en tar blant annet opp konkurransen mot Mercedes Geländewagen.

Sportsbilen U8 er helelektrisk, og kan blant annet skilte med fire elektriske motorer, 1.288 hestekrefter og en akselerasjon fra 0-100 km/t på to sekunder – 0,1 sekund raskere enn Tesla Model S Plaid.

U9: Elektrisk sportsbil med ekstreme ytelser.

Luksuriøs EQS-utfordrer

Siste tilskudd i YangWang-familien er kanskje også det lekreste. Modellen har fått navnet U7, og er en stor og luksuriøs, elektrisk sedan, på størrelse med Mercedes EQS. Også denne blir utstyrt med fire elektriske motorer, som til sammen yter rundt 1.000 hestekrefter.

Den 5,2 meter lange bilen har en oppgitt luftmotstandskoeffisient (cd) på kun 0,195, som betyr at den blir en av markedets aller mest aerodynamiske biler. Akselavstanden på 3,1 meter bør samtidig bety god plass om bord.

U7: Elektrisk sedan med fire motorer.

Ut over dette er detaljene om siste tilskudd begrenset, men det er ingen tvil om at YangWang-modellene er langt dyrere enn «vanlige» BYD-modeller. Startprisen på både U8 og U9 er for eksempel rundt 1,5 millioner kroner i Kina.

Det er foreløpig ikke kjent om bilene blir tilgjengelig i andre land enn Kina, men BYD har store ambisjoner om å ta markedsandeler i Europa i tiden som kommer. Nylig annonserte de også planer om en stor fabrikk i Ungarn, som skal betjene det europeiske markedet.

BYD er forøvrig norgesaktuelle med tre modeller, SUVen Tang, sedanen Han og crossoveren Atto3. Så langt er det registrert i overkant av 5.000 personbiler fra det kinesiske bilmerket her til lands.

