Nå skal de avgjøre grensene for «cannabis-promille»

De fleste er klar over at grensene for å kjøre med alkohol i blodet, er 0,2 promille. Men når det gjelder andre rusmidler, er det ikke like enkelt – særlig når det er snakk om midler som er utskrevet av lege på lovlig vis.

En kvinne i 40-årene ble nemlig i april dømt etter å ha fått påvist promille da hun kjørte med cannabis i blodet. Cannabisen var skrevet ut som medisinsk cannabis og dermed inntatt på lovlig vis.

Nå skal Høyesterett avgjøre om kjøringen var ulovlig.

Kvinnen ble først frifunnet i tingretten, men da dommen ble anket av påtalemyndigheten, ble hun dømt i Agder lagmannsrett. Nå skal Høyesterett avgjøre om kvinnens promille var ulovlig eller ikke.

– Jeg er tilfreds med at Høyesterett vil se på denne saken. I flere år har man domfelt klinisk edru personer for å kjøre med cannabis-promille, sier kvinnens forsvarer, Anne Kristine Bohinen til NTB.

ØKENDE: I juni kunne vi melde at 4.993 ruspåvirkede førere hadde blitt anmeldt av politiet så langt i år. I fjor var tallet 4.683. I 2021 ble 4.042 tatt.Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Fikk påvist promille

Bakgrunnen er at kvinnen fikk påvist promille mens hun var påvirket av THC, et virkestoff i cannabis, tilsvarende en alkoholpromille på over 0,2.

Retten mente at dokumentasjonen hun hadde på medisinen, ikke var god nok, og at hun hadde overtrådt forskrift om faste grenser for kjøring med rusmidler i trafikken.

– Det er lite egnet å sammenligne promille fra cannabis med promille fra alkohol. Alkoholen går mye raskere ut av kroppen, mens promillen fra cannabis vil bli hengende igjen mye lengre. Dette fordi cannabis hoper seg opp i kroppens fettvev uten at man dermed er påvirket, den såkalte «akkumuleringseffekten», sier advokaten.

– Har preget mange

Hun vil ikke føre saken selv for Høyesterett, men ønsker å overføre saken til advokat Frode Sulland.

– Dette er selvsagt en sak som har vært tung for min klient. Men det viktigste her er at dette spørsmålet har preget mange mennesker i en årrekke. Generelt har de blitt urettferdig behandlet, mener Bohinen.

Saken er ennå ikke berammet i Høyesterett.

