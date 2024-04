Nå skal bestselgeren bli bedre

Mustang Mach-E ble en umiddelbar suksess for Ford da den kom til Norge i 2021. Bilen har flere ganger toppet registreringsstatistikken, og finnes i godt over 15.000 eksemplarer her til lands.

Lenge var det lange ventelister for å få kjøpt bilen, men nå har etterspørselen roet seg. Så langt i år har det bare blitt registrert 484 eksemplarer, noe som holder til en 14. plass på statistikken.

Ny motor

Nå har tiden kommet for en oppgradering, og nye Mach-E får blant annet bedre rekkevidde, raskere lading og raskere akselerasjon. Særlig de to første punktene er det svært mange bilkjøpere som er opptatt av.

Hovedårsaken til den økte rekkevidden, er en ny og mer energieffektiv elmotor på bakhjulene – kombinert med en rekke andre justeringer som skal forbedret effektiviteten. Avhengig av utgave, skal dette øke rekkevidden med mellom 16 og 32 kilometer.

Nytt er også en såkalt «Performance Upgrade», som skal gi bedre motorytelse. I USA koster dette 1.000 dollar (rundt 10.000 kroner) og vil blant annet gi bedre aksellerasjon fra 0-100 km/t.

Med denne oppgraderingen skal Mustang Mach-E GT kunne ta den berømte sprinten på kun 3,3 sekunder – fire tideler raskere enn Tesla Model Y – noe Ford gjør et poeng av i den amerikanske pressemeldingen.

NORSK FAVORITT: Norge var et av de første landene der Ford Mustang Mach-E ble en stor suksess. Nå ruller det over 15.000 eksemplarer på norske veier.

Inntil ni minutter raskere lading

Minst like viktig for mange, er at ladehastigheten har økt. For utgavene med det minste batteriet på 72,6 kWt, skal ladetiden være redusert med nesten seks minutter fra 0 til 80 prosent. Dette skal nå være unnagjort på 32 minutter, under optimale forhold.

For det store batteriet på 91 kWt skal forbedringen være nesten ni minutter. Dette skal nå kunne lades fra 0 til 80 prosent på 36 minutter.

Designmessig ser bilen mer eller mindre identisk ut med eksisterende Mach-E, men flere nettsteder bemerker at 2024-modellen har fått et nytt design på felgene.

Kun USA i første omgang

Dessverre får ikke norske kjøpere gleden av forbedringene – i hvert fall ikke helt ennå. Fra Ford Norge får vi nemlig opplyst at oppgraderingene inntil videre bare vil gjelde for biler som produseres for salg i USA.

Vi kommer tilbake med flere detaljer så snart vi vet om forbedringene på sikt også vil gjelde norsksolgte biler.

