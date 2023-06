Dekkmann-kjeden har røtter tilbake til 1929. Nå er det klart for store endringer her, samtidig som forhandlerne går inn i nye markeder.

Til sammen 80 Dekkmann-forhandlere og franchisetakere skal skru opp nye skilt i sommer. Fra Dekkmann – til BestDrive by Continental. Dermed blir de også en del av en stor, internasjonal kjede.

Dekkmann er i dag eid av tyske Continental AG, en av verdens største dekkprodusenter. BestDrive by Continental er allerede på fire kontinenter, hvorav 12 land i Europa.



Bytte bilverksted

– Dette er en massiv satsing for oss. Dekktjenester skal fremdeles utgjøre fundamentet i tilbudet vårt, men med BestDrive by Continental skal vi levere en bedre og mer helhetlig kundeopplevelse. Det er en utrolig styrke for oss å kunne trekke veksler på så mye erfaring fra hele verden. Det gir oss også en langt bedre posisjon i forhold til innkjøp og investeringer, sier administrerende direktør Jan Skjoldby.

Her handler det om å bredde virksomheten og gi kundene nye tilbud.

Trodde dekkene var nye - det var langt fra sannheten

SAMTIDIG: Å tilby sjekk av bilen samtidig med dekkskift er en av tjenestene det nye selskapet vil tilby. Foto: NTB

Sjekker bilen

Allerede idag tilbyr Dekkmann dekkhotell og dekkskifte til mer enn 60.000 nordmenn. Med det nye konseptet BestDrive by Continental, vil de tilby kundene flere tjenester og servicekonsepter.

– Vi vet at mange kunder synes det er praktisk og tidsbesparende at vi tar en rask gjennomgang av bilen og sjekker at alt er som det skal når vi først har den inne på dekkskifte. Dette er enkle tjenester som også raskt har blitt svært populært i andre markeder, sier Skjoldby.

Ny test: Advarer mot å kjøpe disse sommerdekkene

Video: Derfor er dekktrykket så viktig