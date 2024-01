2023 har vært et trått år for nybilsalget i Norge. Samtidig har aktiviteten på bruktmarkedet vært høy. Slik sett er markedet ganske delt. Men dyre biler er tungsolgte, både som nye og brukte.

Nylig kom Norges største bilimportør, Harald A. Møller AS, med dystre spådommer for bilsalget i 2024. De tror på et totalsalg på bare 100.000 biler. Da er vi i så fall på et nivå vi ikke har sett siden finanskrise-året 2009.

Men kanskje er det ikke helmørkt. En spørreundersøkelse Kantar har gjort for SpareBank 1 Østlandet i november, kan tyde på at vi kanskje får et lite oppsving neste år.

Titter på bil igjen

Der sier nemlig 15 prosent at de planlegger å kjøpe bil i 2024. Elbiler topper ønskelista, og det er bruktmarkedet som blir vinneren.

– Antallet som planlegger å kjøpe bil øker noe sammenlignet med for et halvår siden. Det kan dermed se ut som om folk begynner å titte litt på bil igjen. Likevel er det verdt å merke seg at antallet som planlegger bilkjøp fortsatt er godt under tidligere år, sier Heidi Jakobsen i SpareBank 1 Finans Østlandet.

Ifølge undersøkelsen er det mest aktuelt for de fleste å kjøpe bruktbil. Seks av ti vil handle i bruktmarkedet, mens det for en tredjedel kan være aktuelt med helt ny bil. 14 prosent har ikke bestemt seg.

Norges største: Tror på finanskrise-tall

VELGER BRUKT: De fleste som vurderer å kjøpe bil, tenker å gå for bruktbil. Det er også helt normalt.

Tre ganger så mange vil ha elbil

– Det er ikke unaturlig at bruktmarkedet er førstevalget for mange. Det har vært kjøpers marked i 2023, og det bør være mulig å gjøre mange gode bruktkjøp også i 2024. Undersøkelsen viser at flest ser etter biler i prisklassen rundt 350.000–400.000 kroner. Kun to av ti vurderer biler over 500.000 kroner, sier Jakobsen.

Elbiler som er mest populært blant de spurte på Østlandet. Samtidig er det fortsatt en liten, men stabil andel som planlegger å kjøpe bensin- eller dieselbil.

– Elbiler er dominerende og nesten tre ganger så mange planlegger å kjøpe elbil fremfor fossilbil. Samtidig sier fire prosent at de planlegger kjøp av fossilbil i 2024. Det har selvfølgelig noe med pris å gjøre, men det er andre faktorer som oppleves som en større barriere for å velge elbil, sier Jakobsen.

Nei, du må ikke betale dyrt for fin bruktbil

SELGES FORT: Elbil er attraktivt også på bruktmarkedet. Her har det blitt mye mer på velge mellom de siste årene. Særlig rimeligere biler selges fort.

Rekkeviddeangsten borte

Dårlige lademuligheter topper lista over grunner til ikke å kjøpe elbil, hele én av tre oppgir dette som grunn.

– Dette viser at vi må fortsette å fokusere på ladeinfrastruktur. Tilgjengelig og hurtig lading er en nøkkelfaktor når stadig flere elbiler kommer på veiene. Utbyggingen av ladestasjoner må holde tritt, sier Jakobsen.

Mange kvier seg også for å kjøpe elbil fordi de mener det ikke passer deres behov.

Rekkeviddeangsten er imidlertid snart utradert skal vi tro undersøkelsen. Kun fire prosent oppgir bekymring for dårlig rekkevidde som grunn til ikke å kjøpe elbil.

