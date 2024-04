Nå ruller bilene inn i Norge – med stort priskutt

Ett år har gått siden den norske Ford-importøren inviterte til stort pressetreff og avslørte nyheten: Den digre og elektriske pickupen Ford F-150 skulle komme til landet.

Det skjedde etter at importøren først hadde fått nei fra Ford i USA. De ga seg imidlertid ikke og til slutt lykkes de med å få til dette.

Før jul i fjor kom de aller første eksemplarene til Norge. Noen få kunder har også fått bil. Og nå har den første, store forsendelsen med rundt 200 biler kommet til landet. Først skal de til Statens vegvesen for kontroll. Så videre ut til kunder og forhandlere.

Her sprakk nyheten: Kommer likevel til Norge

LANG REISE: Lightning kommer først til Fords fabrikk i Køln for ombygging og tilpasning til europeiske forhold. Så fraktes bilene videre til Norge. Denne ombyggingen gjøres for alle Lightning solgt gjennom Ford Motor Norge og er en forutsetning for fem års europeisk fabrikkgaranti.

Får tilbake penger

Like i forkant av dette kom også importøren med en gladmelding: De har satt ned prisen med 126.000 kroner, dette gjelder også for dem som allerede har fått bilen.

Dermed er ny startpris 1.060.000 kroner. For de pengene får du en diger pickup og en elbil som skiller seg fra alt annet.

Vi i Broom var blant de første som fikk teste Lightning da den kom til Norge før jul. Da var det vinter og iskaldt.

«Rett og slett en imponerende bil», var konklusjonen vår den gangen. Senere har vi fått testet bilen i varmere vær, noe som gjorde til dels store utslag på rekkevidden.

Her var Lightning en snartur i Norge



FÅ BILER: Ett av de første Lighting-eksemplarene i Norge står og lader. Så langt har dette vært en sjeldent syn på landets ladestasjoner, det kan snart endre seg.

To biler i én

Det offisielle tallet her er på 429 kilometer. Under kalde vinterforhold er vår erfaring at du skal slite med å komme over 300 kilometer. Bilen er stor og tung og har en massiv front. Det gir store utslag, ikke minst i motorveihastigheter.

I ny test gjort i noen varmegrader, går det bedre. Her ligger realistisk rekkevidde et sted mellom 360 og 400 kilometer. Igjen med et stort forbehold for kjørestil.

Hva er så styrkene til denne bilen? Den største er nok at Lightning virkelig er to biler i én: Den er en tøff arbeidshest som har stort lasteplan og kan trekke inntil 3,5 tonn tilhengervekt. Samtidig er den en komfortabel personbil med massevis av praktiske løsninger.

Perfekt for Norge, men det var ett stort problem...



FLEKSIBEL: Lightning fungerer både som personbil og varebil med plass til fem. Det er det ikke mange som kan matche.

Ekstra bagasjerom

Mange ønsker seg elektrisk varebil med 4x4. Så langt er utvalget her svært begrenset. Lightning vil kunne gjøre jobben for mange her. Ikke minst er kombinasjonen lasteplan og frunk foran på hele 400 liter smart.

Her kan du fordele og plassere alt du skal ha med deg. I tillegg er det et stort rom bak forsetene. Her kan du nemlig felle opp baksetene og bruke plassen som et ekstra bagasjerom. Dette blir da drøyt 1,50 centimeter bredt, 80 centimeter langt og rundt 120 centimeter høyt.

Når du bruker den som personbil, har du svært god plass til fem. Med to passasjerer bak, kan du felle opp ett av baksetene, da har du svært godt plass til bagasje her. Frunken foran er lett å utnytte godt, med rulledeksel over lasteplanet er også bagasje her beskyttet.

Vi så den i USA – og varslet kjøpefest



PLASS: Sitteputene i baksetet kan vippes opp, da blir det et stort rom bak forsetene.

Passer ikke alle

En annen bra ting: Det er knapt noen som slår amerikanere på oppbevaringsløsninger innvendig. Her er det fire skikkelig koppholdere, et digert rom i midtkonsollen og massevis av små og store oppbevaringsrom rundt i bilen. Dørsidene har en rekke smarte steder å putte ting. Alt fra flasker – til småtterier som man vil vite hvor er.

ROM: Her er det plass til litt av hvert.

Ford har også kommet opp med noe så utradisjonelt som en nedfellbar girspak. Når du feller ned denne (elektrisk, selvfølgelig) kan du vippe et bord over. Og dermed har du tilnærmet spisebord mellom setene.

Med lengde på 5,91 meter er Lightning virkelig en diger bil. Det gjør også at den nok ikke passer alle. Bor du i en by og/eller trenger å bruke vanlige parkeringsplasser ofte, må du være klar over at det byr på utfordringer.

LES MER: Slik forklarer Ford priskuttet på Lightning

DIGER: Lengde på nesten seks meter gjør at Lightning trenger plass!

Hatt bil selv?

I trange bygater er bilen absolutt ikke på hjemmebane. Du trenger gjerne 1 1/2 vanlig parkeringsplass og det er ikke mange parkeringshus jeg ville tatt med meg denne bilen inn i. Mange av disse må være designet av arkitekter som aldri har hatt bil selv. Ikke sjelden er det 90-graders svinger som setter helt vanlige personbiler på prøve. Med pickup på nesten seks meter er det rett og slett ikke gjennomførbart.

Nei, her skal du helst ha stor gårdsplass eller tun, og lite bykjøring. Urbane fartsdumper er heller ikke noe bilen (eller du og passasjerene) setter veldig pris på. Da merkes det at bilen er bygget for last, det blir litt hopp-og-sprett.

Det meste er på plass

Til gjengjeld er Lightning en imponerende bra bil ute på landevei. Her er den super-komfortabel. Ford har også gjort en imponerende god jobb med støydempingen. Hvis du forventer en litt primitiv arbeidsbil på dette området, tar du veldig feil.

Utstyrsnivået er også helt annerledes enn det vi fant på pickuper for noen år tilbake: Her er det meste på plass, inkludert en stor infotainmentskjerm i midten. Interiøret er preget av robuste materialer. Det er ikke eksklusivt, men det er funksjonelt og bærer preg av at det skal tåle bruk.

Så langt har altså F-150 Lightning vært et sjeldent syn på norske veier og ladestasjoner. Dette endrer seg snart. For alle som liker biler som skiller seg ut fra mengden, får ikke det blitt feil.

Les testen vår av F-150 Lightning her:

SKILLER SEG UT: Elektrisk arbeidsbil med 4x4 er ikke noe det finnes mye av så langt, der Lightning enn så lenge markedet ganske for seg selv. FORD F-150 LIGHTNING 4X4 Motor: Elektrisk, to motorer

Effekt: 452 hk

0-100 km/t: 5,1 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Forbruk: 26,6 kWt/100 kilometer Batteri/lading: Batteripakke: 98 kWt netto

Rekkevidde: 420 km (WLTP)

Hurtiglading: 120 kW

Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 591/203/198cm.

Bagasjerom: 400 liter (frunk)

Vekt: 2.890 kilo

Nyttelast: 535 kilo

Tilhengervekt: 3.490 kilo

Bakkeklaring: 21 centimeter Pris: 1.060.000 kroner

Se video av Lightning under: