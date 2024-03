Nå risikerer mange 5.000 kroner i bot

Våren er like om hjørnet, og mange ser frem til en ny sesong bak rattet i sommerbilen, bobilen eller kanskje på motorsykkelen.

Nå går Statens vegvesen ut med en viktig påminnelse som gjelder mange nordmenn: Husk å registrere kjøretøyet ditt, enten det er motorsykkel, bobil eller noe annet, før du tar det i bruk igjen.

Det gjør du enkelt på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring.

– Selv om skiltene er på, er det ulovlig å kjøre med et avregistrert kjøretøy, sier Tonje Sundland Mogensen, kontorsjef i Statens vegvesen.

VÅRSTEMNING: BMW M2, tørr asfalt og iskrem. Det er mange som gleder seg til å lufte entusiastbilen nå. Foto: Rasmus Bell

Saftig bot

Bakgrunnen for dette er en ny ordning som ble innført 12. september i 2022. Fra da ble det nemlig mulig å av- og påregistrere kjøretøy på nett, og beholde skiltene.

Tidligere måtte du reise på trafikkstasjonen for å levere og hente skiltene.

Dersom du bruker et kjøretøy som er avregistrert, koster det dyrt. Boten for dette er på 5.000 kroner.

Dessverre er det mange som forglemmer seg her, eller kanskje bare tar sjansen. Statens vegvesen advarte i fjor om at de så en økning i antall avregistrerte og uforsikrede kjøretøy i trafikken.

Dersom du blir involvert i en ulykke med et uforsikret kjøretøy kan du i tillegg bli holdt økonomisk ansvarlig. Så her er det viktig å sjekke at kjøretøyet ditt er påregistert igjen, etter en lang vinter i dvale.

Storaksjon: Så mange fikk bot på over 10.000 kroner



AVREGISTRERT: Også mange bobil-eiere velger å avregistere kjøretøyet på vinteren.

Sjekklisten

Her er Statens vegvesen sin sjekkliste for deg som eier et sesongkjøretøy:

Sjekk at du har riktig førerkort for å kunne kjøre bobilen eller trekke campingvognen. Det kan du sjekke i Bil og henger-appen til Statens vegvesen. Last ned her.

Hvilke førerretter du har, kan du lese av på ditt fysiske eller digitale førerkort.

Øv før du legger ut på langtur. En bobil tar større plass i trafikken og det kan være uvant å kjøre.

Det samme gjelder for deg som har motorsykkel. Det kan være flere måneder siden forrige gang du kjørte motorsykkel. Ta det med ro de første turene, så hode og kropp blir vant til å kjøre motorsykkel igjen.

Pass på vekta! Ikke pakk for mye i bobilen. Du må holde deg innenfor totalvekten. Er du usikker kan du veie bilen på en av våre vekter langs veien. Finn nærmeste vekt på www.vegvesen.no/vekt

Bobilen og motorsykkel har kanskje stått lagret i flere måneder. Sjekk derfor den tekniske tilstanden. Sjekk at dekkene har luft og tilstrekkelig mønster og at bremser og lys virker som de skal. Er du usikker bør du bestille time på et verksted.

Løse gjenstander kan bli livsfarlig i en bråstopp eller kollisjon. Fest løse gjenstander. Et usikret nettbrett veier 24 kg ved en bråstopp i 50 kilometer i timen.

Første test: Denne kan kjøres fra du er 16 år



Geir Henry ble stoppet: – Politiet beklaget og ønsket god bedring: