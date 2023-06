I mange år har Norge stått i en særstilling når det gjelder andelen elbiler av alle nybilregistreringer. Nå stiger elbilandelen raskt også på andre og store markeder, og i øyeblikket tyder alt på at elbilsalget i Sverige i år for første gang blir høyere enn i Norge, målt i antall nye biler.

EYs globale leder for mobilitet, Martin Cardell, er ikke overrasket over at elbilsalget i Sverige nå øker raskere år for år enn tilfellet er i Norge.

– Trenden med en høyere prosentvis økning i salget av elbiler i Sverige sammenlignet med Norge må sees i sammenheng med hvor langt landene har kommet i elektrifiseringen av elbil-markedet, sier Martin Cardell til Broom.

Nå er det færre som vil ha elbil

«Kun» 31 prosent

– Norge er et av de landene i verden som har kommet lengst i elektrifiseringen av bilmarkedet. Elbiler og ladbare hybridbiler har en markedsdekning på rundt 90 prosent frem til april 2023. Innen 2030 er forventningen at man har en markedsandel på omtrent 99 prosent med over 193.000 enheter solgt. Samme tall for Sverige er 92 prosent med over 362.000 enheter.

– Selv om vi i Sverige forventer en årlig vekst på 17 prosent for salg av elbiler frem mot 2030, mot Norges fire prosent, må vi ha i mente at ny-elbilsalget i Norge utgjorde 70 prosent i 2022, mens tilsvarende i Sverige «kun» var på 31 prosent, forklarer han.

Orket ikke elbil lenger - bensinprisene er et ran

Rekkevidde og lading

VOKSER: Nå vokser elbilsalget mye raskere i Sverige enn i Norge, forteller Martin Cardell i EY. Foto: EY

– Til tross for en sterkere vekst i elbilmarkedet i Sverige enn i Norge, handler det nok først og fremst om at landene har kommet ulikt i utviklingen av markedet. Det kan blant annet skyldes at myndighetene i Norge var tidlig ute med å subsidiere elbiler, og gi andre fordeler for å få fart på utviklingen.

– Det finnes fortsatt grupper som er motstandere av elbil. Hvem er dette, og hva bygger de motstanden på?

– Sverige og Norge skiller seg litt når det kommer til skeptikerne. Rekkeviddeangst er hovedbekymringen i Norge, mens i Sverige er det bekymring knyttet til mangel på ladestasjoner. Dette viser EYs – tidligere Ernst & Young - store undersøkelse Mobility Consumer Index, som undersøkelsen oppdateres et par ganger årlig, og ser på utviklingen av kjøpsvanene i bilbransjen globalt.

Så mange sier de aldri skal ha elbil

Dyrt drivstoff

– Ellers ser vi følgende fra tallene i Norge: Om vi skiller på aldersgrupper ser man at i Norge foretrekker Generasjon X og Millennials elektriske biler, mens eldre generasjoner - Baby-Boomers født i årene etter andre verdenskrig og frem til rundt 1964 – de foretrekker tradisjonelle biler. Relatert til inntekt ser vi at de med middels inntekt foretrekker hybrider og ladbare hybrider, mens de med høyere inntekt lener seg mot elektriske biler.

– Skiller vi på bosted, ser vi at de som bor i mellomstore eller større byer foretrekker elbiler, mens de som bor i små byer og ute på landet, heller mer mot tradisjonelle biler, sier Martin Cardell.

Nytt EU-krav skal hindre elbil-ulykker

Noen forskjeller

– Høye priser på fossilt drivstoff er en viktig driver for kjøp av elbil. Hvilken prosentandel svarer dette - og hva er andre viktige drivere? Og hvor kommer miljø/bærekraft på denne listen?



– Den viktigste motivatoren til potensielle elbilkjøpere er de endrede geopolitiske utfordringene som har gitt høyere drivstoff-, olje- og gasspriser, sier han videre. Undersøkelsen viser ellers at det er en del forskjeller på hva som er viktige drivere i Norge og Sverige, sier Cardell.

I Norge ser lista slik ut:

Høye drivstoffpriser 36 prosent

Dyrere fossile biler 36 prosent

Lavere bilholdskostnader med elbil 31 prosent

Miljøhensyn 28 prosent

Elbiler har nå mye lenger rekkevidde 21 prosent

Slik ser det ut i Sverige:

Høye drivstoffpriser 50 prosent

Miljøhensyn 38 prosent

Lavere bilholdskostnader med elbil 33 prosent

Økonomiske incentiver/subsidier 24 prosent

Dyrere fossile biler 24 prosent.

LADING: Lading og infrastruktur er et ankepunkt for mange mot å velge elbil. Foto: iStock

Kina topper

Undersøkelsen viser også at det i Sverige nå er hele 12 prosent flere som sikkert eller sannsynligvis vil kjøpe elektrifisert bil – elbil, hybrid eller ladbar hybrid - neste gang, sammenlignet med 2022. Globalt er andelen i de landene undersøkelsen omfatter 55 prosent.

I amerikanske land er andelen høyest i Brasil med 57 prosent, foran Canada (52 prosent), USA (48) og Mexico (44).

Aller høyet kjøpsmotivasjon for elbil er det i Kina, med 75 prosent.

FORSKJELLIG MOTIV: Grafen viser hva norske og svenske elbilkjøpere mener er de viktigste driverne for å velge en slik bil. Foto: EY

Elbil neste gang

I Europa er andelen som vil kjøpe elbil neste gang høyest i Italia, med 70 prosent, foran Norge med 67 prosent. Spania følger deretter med 66 prosent foran Sverige med 64 prosent.

Videre ser lista slik ut:

Storbritannia 54 prosent

Frankrike 54 prosent

Tyskland 51 prosent

Nederland 48 prosent

Østerrike 47 prosent

Av alle land i EY-undersøkelsen er det flest som vil kjøpe ren elbil – batterielektrisk bil – neste gang i Norge, med 42 prosent. Bare Kina har nesten like høy andel med 40 prosent. Noen andre land med høy andel som vil kjøpe batterielektrisk bil:

Singapore 30 prosent

India 27 prosent

Sverige 25 prosent

Sør-Korea 24 prosent

Østerrike 23 prosent

USA 22 prosent

Italia 21 prosent

Spania 21 prosent

Tyskland 20 prosent

Nederland 20 prosent

Storbritannia 19 prosent

Canada 18 prosent

New Zealand 12 prosent

Australia 11 prosent

Frankrike 11 prosent

Mexico 10 prosent

Brasil 9 prosent

Japan 6 prosent.

Slik kommer du lengst med elbil

Video: Her kan det bli storsalg i Norge