Nybilmarkedet merker det kanskje best, men også deler av bruktmarkedet preges av at det er mindre kjøpelyst blant folk for tiden. Sjelden har «kjøpers marked» vært en mer treffende betegnelse, og det gjelder alle drivlinjer, elbiler inkludert.

Vi har allerede fortalt deg at du kan finne Audi e-tron ned mot 300.000 kroner på bruktmarkedet. Da snakker vi om biler som begynner å bli noen år gamle og med relativt høy kilometerstand.

Nå er turen kommet til Volkswagen ID.4, som kom på markedet i 2021. Allerede nå kan du finne en rekke eksemplarer på Finn til godt under 300.000 kroner med det største batteriet og rekkevidde på rundt 500 kilometer. Den billigste koster i skrivende stund 249.000 kroner.

Storselgeren blir bedre – og skal gå lenger

Stor suksess

ID.4 var den andre modellen som kom på markedet bygget på Volkswagens MEB-plattform. Det er samtidig den modellen som har solgt klart best. Hele 26.725 eksemplarer har blitt registrert så langt i Norge, mer enn 7.000 flere enn Skoda Enyaq på andreplass.

Prisene startet på 417.000 kroner for den godt utstyrte 1st-utgaven i 2021, mens GTX-utgaven med drift på alle fire hjul startet på 459.900 kroner.

Det store antallet solgte biler gjenspeiles på bruktmarkedet. Totalt ligger det i skrivende stund rundt 300 ID.4 på Finn, og fordelingen mellom utgavene med drift på to hjul og fire hjul er omtrent 50/50.

PRAKTISK: ID.4 er en kompakt SUV med mange egenskaper som treffer godt i det norske markedet. En svært stor andel har blitt solgt med hengerfeste.

Her får du bedre rekkevidde – og lekkert design

Starter på under 250.000 kroner, men sjekk garanti

Hvis vi ser på prisene, starter de altså på under 250.000 kroner for en 2021-modell ID.4 Pro med bakhjulsdrift og det største batteriet, solgt gjennom forhandler. Det aller billigste eksemplaret har imidlertid gått hele 184.000 kilometer siden ble ble registrert for litt over to år siden.

Totalt ligger det fire eksemplarer ute til under 300.000 kroner – de har gått 113.000 kilometer eller mer. Det betyr at nybilgarantien har utløpt, den er nemlig på fem år eller 100.000 kilometer (det som kommer først).

Her kan det selvfølgelig være at forhandler tilbyr en eller annen form for garanti ut over dette, noe som vil være et viktig pluss om du skulle la deg friste her.

Når det gjelder GTX-utgaven med drift på alle fire hjul, må du ganske mye opp i pris. Billligste eksemplar på Finn koster i skrivende stund 379.000 kroner og har gått 160.000 kilometer.

Kraftig priskutt på Norges nest mest populære elbil

GOD PLASS: ID.4 byr på god plass til passasjerer og bagasje.

Husk å sjekke dette

Tar du sjansen på å kjøpe en elbil som har gått så langt, bør du uansett forsikre deg om at bilen har fulgt serviceprogrammet og ellers er godt vedlikeholdt. Sjekk særlig tilstanden på slitedeler som bremseskiver, klosser og ikke minst dekk.

Når det gjelder batteriet, er garantien her på åtte år eller 160.000 kilometer. Det er også den dyreste enkeltkomponenten. Å bytte batteripakke kan i mange tilfeller bli så dyrt at det overhodet ikke vil være lønnsomt.

Skulle du falle for en bil som ikke lenger har batterigaranti, bør du i hvert fall sørge for å ta en batterihelsesjekk før du slår til. Denne kan for eksempel tas gjennom Elbilforeningen, hvis ikke forhandler kan utføre den.

Les mer her: Nå kan du sjekke den viktigste delen av elbilen

Ulik rekkevidde og varierende utstyrsnivå

Vær også oppmerksom på at ID.4 leveres med forskjellige batteripakker. Utgaven Pure har for eksempel bare rundt 340 kilometer rekkevidde, mens Pro og 1st skal klare rundt 500 kilometer på en god sommerdag. Finner du en ID.4 til lav pris og lav kilometerstand, er det ofte snakk om en Pure-utgave.

Merk også at utstyrsnivået kan variere en del, så sjekk alltid utstyrslisten grundig før du slår til. Det er alltid irriterende å kjøpe en bil som viser seg ikke å ha det utstyret du forventet.

Særlig på biler som er bruktimportert fra utlandet, kan det være ymse begrensninger på utstyrslista. De aller fleste ID.4 på bruktmarkedet er imidlertid kjøpt nye i Norge. Ifølge Elbilstatistikk.no er det kun parallellimportert 549 eksemplarer til dags dato.

Storaksjon: Skal skifte batteri på 20.000 norske biler

OVERSIKTLIG: ID.4 er relativt enkel å betjene. Skjermen i midten er plassert høyt, noe som er gunstig når man skal holde blikket på veien.

Finn riktig pris

Sammenligne alltid pris og utstyr på flere biler. Når du vet hva tilsvarende biler ligger ute for, får du en god indikasjon på hva eksemplaret du har sett deg ut, er verdt. Det kan være store prisvariasjoner på nærmest identiske biler fra forhandler til forhandler.

Og det kan også lønne seg å gå litt opp i pris, hvis du har anledning til det. Mellom 350.000 og 400.000 kroner finner du mange 2021-2022-modeller med den største batteripakken, godt utstyrsnivå og lav kilometerstand (20.000-30.000 kilometer). I mange tilfeller er det biler som nærmest framstår som nye.

Det bør også være gode muligheter for å prute på pris, særlig fra privatselgere. Risikoen er samtidig lav for å kjøpe «katta i sekken» dersom du kjøper en bil som har fulgt serviceprogrammet og som har mange kilometer igjen på garantien.

Dette mener vi – og eierne

Broom har testet bilen ved flere anledninger. I denne testen av GTX konkluderte vi blant annet med at den passer som hånd i hanske for mange nordmenn, men at den samtidig hadde noen utfordringer.

Sjekk også hva norske eiere mener. For øyeblikket har vi registrert godt over 30 brukeranmeldelser av ID.4 og ID.4 GTX her på Broom. I snitt har eierne gitt førstnevnte en snittkarakter på 8,4 av 10 og sistnevnte en snittkarakter på 8,8 av 10. Det er veldig bra!

Masse lykke til!

