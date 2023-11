Nå kommer konkursene

Etter en rekke rentehevinger og kraftig prisvekst på det meste i markedet, har folks vilje til å bruke penger blitt redusert. Dette har virkelig bilbransjen fått kjenne på kroppen den siste tiden, og flere har måttet legge ned driften.

Mandag kom for eksempel nyheten om at Sør Import i Mandal, som har importert og solgt tusenvis av biler de siste årene, stenger butikken.

– Jeg kan bekrefte av vi nå avvikler virksomheten. Vi begynte å vurdere nedleggelse tidlig i høst, men beslutningen ble tatt i oktober, sier daglig leder Trond Fredriksen, til Bilbransje24.



Kraftig økning i konkurser

Men de er slett ikke alene. Ifølge rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO har antallet konkurser i bilbransjen økt med 12 prosent i år, sammenlignet med 2022.

ØKNING: Antall konkurser i bilbransjen øker, ifølge Kjell-Fredrik Kristiansen og BDO.

– Økningen i konkurser følger i en periode med lavere etterspørsel, som følge av redusert kjøpekraft blant forbrukerne, en svak kronekurs, økte energipriser samt høyere rente, sier bransjeleder for bil i BDO, Kjell-Fredrik Kristiansen.



Han mener imidlertid at man må se tallene i perspektiv. Mange bilforhandlere opplevde unormalt gode tider gjennom pandemien, og enkelte nøt også godt av offentlige støtteordninger.

– Antall registrerte konkurser i bilbransjen akkumulert per oktober er 23 prosent bak tilsvarende tall for 2019. Det er likevel ikke overraskende at vi nå begynner å nærme oss nivået på tilsvarende tall før pandemien, sier Kristiansen.



Snudd på hodet

2020-2022 var svært gode år for bilbransjen, takket være lave lånerenter, godt arbeidsmarked og økt innenlandsk forbruk. Det toppet seg i fjor, med soleklar rekord i antall nyregistrerte biler – men året var også preget av lange ventelister og leveringsproblemer for populære modeller.

– Høsten 2023 er snarere preget av ordresvikt og priskutt. Forbrukernes kjøpekraft er endret, der økte renter og uvissheten om når eventuelt rentetoppen nås har medført at det er mye usikkerhet, sier Kristiansen.



En sterkere konkurransesituasjon med lavere etterspørsel ser ut til å fortsette å prege bransjen i tiden som kommer, ifølge BDO.



RAMMER BREDT: Også verksteder og bilpleieselskaper sliter med inntjeningen om dagen. Foto: Illustarsjonsfoto

Disse øker omsetningen

I stedet for å kjøpe ny bil, velger mange i stedet å reparere på den de har. Det merkes i andre deler av bilbransjen. Meca- og Mekonomen melder for eksempel om kraftig omsetningsøkning den siste tiden.

I tredje kvartal økte de totale inntektene til selskapet med 13 prosent i landene kjeden opererer. I Norge isolsert økte omsetningen med 6,5 prosent, ifølge Bilbransje24.

Konkursene virker likevel å ramme alle deler av bilbransjen. Ifølge bransjenettstedet gikk 14 bilbransjebedrifter konkurs i oktober, og de omfatter alt fra forhandlere til verksteder og bilpleie-aktører.

