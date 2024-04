Nå kommer drømmebil-merket til Norge

Corvette: Navnet er nok til å gi mange bilinteresserte vann i munnen. Det handler om amerikansk muskelbil, om heftige prestasjoner – og skyhøy drømfaktor.

Samtidig snakker vi bil som er langt unna det som gjelder i Norge akkurat nå, der elbilene tar over 90 prosent av markedet.

Det til tross: Nå er det akkurat klart at Corvette får importør i Norge og skal lanseres her til lands i år.

Det er svenske Hedin som står bak satsingen, de skal ta inn Corvette til Sverige, Finland – og Norge.

Ultimat kjøreopplevelse

Bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med nyheten i dag. Til dem sier administrerende direktør Anders Hedin følgende:

– Vi er utrolig stolte av å representere Corvette, et merke som er synonymt med amerikansk automotive excellence, i Sverige, Norge og Finland. Corvettes arv av ytelse, innovasjon og design passer perfekt med vår visjon om å gi våre kunder den ultimate kjøreopplevelsen.

Ifølge BilNytt.no ble det fjor solgt 1.249 Corvetter i Europa – mot 759 i 2022. Her snakker vi altså i høyeste grad nisje.



HEFTIG: Her er du overhodet ikke i tvil om at du sitter bak rattet i en helt spesiell bil.

Gleder seg stort

Hedin skal starte salget i andre kvartal i år. Først er det snakk om salgssteder i Stockholm, Gøteborg og Malmø, så kommer Norge og Finland etter dette.

Det er sannsynlig at Hedin her vil samkjøre med eksisterende forhandlere i Norge. De har i dag flere Porsche-forhandlere, samtidig som de står bak Bavaria-kjeden med flere utsalgssteder.

Brooms Mats Brustad var en av de første som fikk kjøre Corvette C8 da et eksemplar kom til Norge for fire år siden. Han gleder seg stor over nyheten om at bilen nå får importør til Norge:

TØFF: Denne hekken skiller seg ut i trafikken!

Kommer med elbil

– Dette er gode nyheter for alle med bensin i blodet. Corvette har en veldig høy standing i Norge, med flere merkeklubber. Det handler om sterke tradisjoner, men også om at Corvette virkelig har tatt store steg på kjøreegenskaper de siste årene. Fra å være en litt tradisjonell, amerikansk muskelbil, har siste generasjon blitt en ekte kjøremaskin. Den står ikke tilbake for konkurrenter fra Tyskland eller Italia. Nå får målgruppen for slike biler ett merke til å velge mellom. Jeg tror salgspotensialet i Norge absolutt er til stede, sier Mats.

I starten er det heftige bensinmotorer som gjelder for Corvette. Men de har allerede en hybridutgave og skal etter planen komme med en elektrisk bil i 2026.

