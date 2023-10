Nå klarer småbilen over 40 mil

Det er elbilfeber i Europa om dagen. Nyhetene står i kø, og nå begynner det for alvor å bli et godt utvalg av små elbiler med god rekkevidde, men aller viktigst: Til priser som er akseptable i markeder der småbilene står sterkt.

Nylig var vi i Broom i Italia på testkjøring av nye Fiat 600e, som sannsynligvis vil koste godt under 300.000 kroner når den dukker opp til neste år. Citroën ë-C3 blir minst like spennende – den skal koste under 250.000 kroner.

Opel Corsa-e har allerede vært i markedet en god stund, og fra og med modellåret 2024 bør den bli aktuell for langt flere. Modellen skifter navn til Corsa Electric, kommer med ny motor og bittelitt større batteripakke. Dermed øker også rekkevidden til over 40 mil.

De første milene

Brooms Bjørn Eirik Loftås er akkurat nå i Frankfurt, der et knippe utvalgte biljournalister fra hele Europa får prøvekjøre nyheten.

Ring-ring ...

– Hallo, Knut! Nå har jeg kjørt mine første mil i nye Corsa Electric, på tyske veier i nydelig høstvær.

– Strålende! Hvor går turen?



– Foreløpig har vi kjørt fra flyplassen i Frankfurt til pressearrangementet i Opel-byen Rüsselheim. Det betyr blant annet at jeg har fått kjørt litt i 120-sonen på Autobahn. Det fikser Corsaen fint, men det er nok også en grei «toppfart» i praksis. Etter lunsj skal vi kjøre videre gjennom Rhine-Main-regionen. Forhåpentligvis får vi prøvd bilen på litt forskjellig underlag da. Det ligger an til en variert kjørerute her.

Plutselig kom det deisende ned en stor Mercedes

SMÅBIL: Corsa har vært med oss i mange år og generasjoner. I Norge er det nå kun elbil som gjelder.

Bryter litt med trendene

– Hvilke tanker gjør du deg så langt?

– Jeg synes bilen er trivelig! Den er blitt merkbart kvikkere med den nye motoren. Og så har den fått ny og spenstig front, nytt ratt, bedre seter og ny girspak. Skjermen har fått nytt og oppdatert grensesnitt, og nå er trådløs støtte for Apple CarPlay og Android Auto også på plass. Alt i alt fine oppgraderinger. Med litt bedre rekkevidde og med oppdaterte sikkerhetsfunksjoner, bør Corsa Electric absolutt kunne friste mange flere enn til nå, sier Bjørn Eirik.

Han legger til:

– Førermiljøet bærer preg av ganske mange fysiske knapper og brytere. Der bryter Opel litt med trenden om dagen, Men samtidig tipper jeg mange av de aktuelle kjøperne synes det er helt greit, sier Bjørn Eirik.



Knut Olav har en helt spesiell Opel Astra

KNAPPER: Trenden går mot at stadig mer styres fra skjerm, på det området er Opel Corsa litt unntak.

Over viktig grense

Dagens Corsa har batteripakke på 50 kWt og en offisiell rekkevidde på 359 kilometer. Den nye batteripakken er én kWt større. Det er altså nok til at bilen klatrer over det som har blitt en litt viktig grense for de mindre elbilene nå: 400 kilometer.

– Har de gjort noe med plassen?



Bilen har ikke økt noe i størrelse, det er fortsatt en småbil på 406 centimeter og bagasjerom som rommer 267 liter. Samtidig byr Corsa på bra med plass for fører og sidepassasjer. Baksetet passer best for to smårollinger. Det blir litt trangt for voksne her, i hvert fall for sånne som meg.

Klassisk Opel: Her snakker vi sjelden mulighet

KOMPAKT: Corsa tilhører fortsatt småbilklassen, slik, sett er den nok for mange en bil nummer to.

I produksjon nå

– Har de sagt noe om prisen?



– Dagens Corsa-e koster fra 324.900 kroner. Konkurransen har imidlertid hardnet til, og jeg blir ikke forbauset om prisen på den nye havner rundt om på samme nivå. Importøren regner med det er den som vil ta det aller meste av salget. Om utgaven med 50 KWt fortsatt vil bli tatt inn, er nok usikkert. Oppgradert Corsa går i produksjon nå og skal etter planen komme til Norge ved årsskiftet, kanskje litt inn på nyåret.

– Når kommer testen?



– Nå har jeg heldigvis bilen noen timer til, og håper å få prøvd den litt skikkelig. Og så setter jeg meg på flyet i kveld og begynner å skrive. Det er bare å følge med på Broom.no de neste dagene!

