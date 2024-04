Nå kjøper de færre elbiler

Elbilsalget har bremset i flere europeiske markeder så langt i år. Det har igjen gjort at flere bilprodusenter har gitt signaler om at det elektriske skiftet kanskje vil gå tregere enn mange hadde forventet.

Vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se en klar nedgang i salget av helelektriske biler. I mars sto de for 36 prosent av totalsalget, det er en betydelig nedgang fra samme måned i fjor da elbilene hadde 42 prosent av markedet.

Ser vi på første kvartal under ett, faller elbilsalget i Sverige med 19,4 prosent. Det er en betydelig endring, etter flere år der pilene bare har pekt oppover.

Dyrtid og høye renter

Dette forklares med flere ting: Svenske politikere har tatt bort støtteordninger til dem som kjøper elbiler. I tillegg er det svært mye støy rundt Tesla i Sverige, der fagforeningene lenge har ligget i krig med selskapet.

Dyrtid og høye renter merkes også godt i Sverige. Totalsalget av nye biler er ned 20 prosent så langt i år. Det er også en klar tendens mot at kundene velger rimeligere biler.

Det slår direkte ut for elbilene som fortsatt i de fleste tilfeller er dyrere enn tilsvarende biler med forbrenningsmotor. I Norge er momsfritak (opp til 500.000 kroner) svært viktig for å kompensere for dette. Men noen slik ordning har man ikke i Sverige, dermed blir også elbilene relativt sett dyrere.

BILLIG: Det har vært mangel på rimelige elbiler så langt, men nå er flere på vei. Blant dem Dolphin fra kinesiske BYD, den har startpris på 299.000 kroner.

90 prosent i Norge

– Diskusjonen i Europa omkring økt elbilproduksjon går nå nye runder. De store bilproduksjonslandene som Tyskland og Frankrike sliter med å få det samme elbil-grepet i sine hjemmemarkeder som vi har fått i Norge og Skandinavia. På kontinentet er det fortsatt mange som foretrekker bensin- og dieselbiler, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Han peker også på at mange bilprodusenter går bort fra strategien om rask utfasing av biler med forbrenningsmotor, og satser på en langsom overgang til elektrisitet. I «annerledeslandet» Norge ser elbilandelen nå ut til å ha stabilisert seg på 90 prosent.

VIKTIG: Volvo er tydelige på at de ladbare hybridene deres skal være med i ytterligere flere år. Dette er storselgeren XC60.

Volvo: Strategien står

Svenske Volvo er blant bilprodusentene som har satt et klart mål for overgangen til elbiler. Innen 2030 skal alle biler de selger være helelektriske.

Da vi i Broom besøkte Volvo-hovedkvarteret i Gøteborg forrige uke, fikk vi vite at denne strategien er uendret, men at man hos Volvo forventer at tempoet i overgangen til elbiler vil variere fra marked til marked.

Også fra dem pekes det på at økonomiske nedgangstider nå merkes mange steder og dette også påvirker hva kundene ender med å kjøpe.

Samtidig er Volvo tydelige på at de forventer at de ladbare hybridene vil spille en relativt stor rolle i flere år framover. De vil ikke lansere noen helt nye slike modeller, man skal holde dagens ladbare biler «oppdaterte og attraktive» fremover.

