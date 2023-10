Bilmerket Smart er først og fremst kjent for sine kompakte bybiler. Med nyheten #1 ("hashtag one») sikter de seg inn i et helt annet segment. Bilen er nemlig en elektrisk, kompakt SUV med god plass til hele familien.

Broom var blant de aller første som fikk teste bilen på norsk jord. Det skjedde i september, og nå er den klar for bestilling.



Tysk-kinesisk samarbeid

Smart er i dag eid 50 prosent av Mercedes og 50 prosent av kinesiske Geely, samme selskap som blant annet eier Volvo og Polestar.

Produksjonen av Smart #1 skjer på Geelys fabrikker i Kina, og bilen deler plattform med den kommende nyheten Volvo EX30, som har fått langt større oppmerksomhet.

At den deler plattform, betyr at den også deler mye av de tekniske egenskapene. Også størrelsesmessig er de nær hverandre, Smart #1 måler 4,27 meter i lengden, fire centimeter lengre enn EX30. Den er for øvrig én centimeter lengre enn VW ID.3.

Her finner du alle sakene våre om Volvo EX30

FUNKSJONELT: Bilen er lettkjørt og førermiljøet oversiktlig og funksjonelt.

Starter på under 400.000 kroner

Bilen kommer i tre utstyrsutgaver, alle blir tilgjengelige i Norge og kan bestilles nå:

Pro+ har drift på bakhjul, motor på 272 hestekrefter og rekkevidde på 420 kilometer. Bilen kommer rimelig godt utstyrt, med blant annet panoramasoltak, 360-graders kamera, kunstskinnseter, justerbart bakseterad og hengerfeste. Maks hengervekt er faktisk hele 1.600 kilo. Pris: 399.000 kroner.

Pulse leveres med drift på alle fire hjul, 428 hestekrefter og rekkevidde på 400 kilometer. Denne har alt utstyret fra Pro+, samt trådløs lader til mobiltelefon, parkeringsassistent, headup-display, skinnratt med mer. Pris 449.000 kroner.

Brabus er navnet på topputgaven, og den har blitt utviklet i samarbeid med nettopp tuningfirmaet Brabus. Den har samme motorisering som Pulse, men har et mer sportslig oppsett. 0-100 km/t skal for eksempel være unnagjort på solide 3,9 sekunder. Utgaven kommer ellers med en rekke sportslige Brabus-detaljer i interiør og eksteriør. Musikkanlegget er også oppgradert. Prisen for denne utgaven er 499.000 kroner.

Er Smart ForTwo en bra bruktbil? Les mer om den her



SMART DETALJ: Baksetet kan skyves fram ti centimeter for å øke bagasjeplassen. Som du ser kan det også justeres 40/60.

Godt førsteinntrykk

Broom prøvekjørte som sagt Smart #1 allerede i september, og ble blant annet imponert over hvor rommelig bilen er. Den har dessuten flere smarte løsninger som ikke er så vanlige, blant annet et baksete som kan justeres i lengderetningen.

Her kan du lese alt fra prøvekjøringen

Vi skal naturligvis kjøre full test av bilen når den dukker opp på veiene, og det skjer om ikke så altfor lenge.

Få også med deg denne: