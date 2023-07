Å fullade elbilen kan være en tidkrevende affære, og er én av utfordringene som vekker elbil-skeptikeren hos mange. Det er imidlertid ett bilmerke som tilbyr eierne tilnærmet fulladet batteri på rundt fem minutter: Kinesiske Nio.

Trikset er å bytte hele batteripakka istedenfor å plugge inn ladekabelen. Man triller bare bilen inn på en batteribyttestasjon, og så sørger roboter for å erstatte batteripakka som sitter fastmontert under bilen, med en ferdig oppladet en. I skrivende stund har Nio fire byttestasjoner i Norge, og flere er under bygging og planlegging.

I videoen øverst kan du se hvordan det fungerer i praksis.

Håper dette blir Nios nye storselger

Kjøper bilene uten batteri

De aller fleste av de rundt 1.600 Nio-eierne i Norge har faktisk kjøpt bilene sine uten batteri, har Broom fått bekreftet fra Nio Norge.

I stedet har de inngått leieavtaler, basert på hvilket behov de har til rekkevidde, årlig kjørelengde og antall batteribytter de ønsker. Det sparer man minst 90.000 kroner på i kjøpsøyeblikket.

En annen stor fordel ved en slik løsning, er at man kan bytte batterikapasitet i bilen hvis behovene endrer seg. Dessuten slipper man bekymringer knyttet til batterihelse og batterilevetid. Får man problemer med batteriet som sitter i bilen, bytter man bare til et nytt.

Ny i Norge - denne har ikke mange konkurrenter

STASJONSVOG: Nio er tidlig ute med en elektrisk stasjonsvogn på det norske markedet: ET5 Touring.

Nytt superbatteri denne måneden

Så langt har norske Nio-eiere kunnet velge mellom to forskjellige batterikapasiteter, 75 eller 100 kWt, men snart får de et tredje alternativ på hele 150 kWt. Dette har vært under planlegging lenge, og skulle egentlig vært klart allerede i fjor.

Nå melder China Evening Post at Nio skal være klare med det nye superbatteriet i løpet av denne måneden. Først lanseres det i Kina, senere i andre markeder - der Norden forhåpentligvis står langt framme i køen.

Avisa kan også avsløre at batteripakka veier 575 kilo, som bare er 20 kilo mer enn 100 kWt-utgaven. Størrelse og volum er identisk, men energitettheten har altså økt med hele 44 prosent.

Hemmeligheten ligger i batterikjemien. 150 kWt-batteriet omtales nemlig som et hybridbatteri, en mellomting mellom dagens litium-ion-batterier og fremtidens faststoffbatterier (Solid state).

En viktig forbedring er at den flytende elektrolytten er erstattet av en halvfast blanding som gir økt tetthet og bedre kontakt mellom elektroden og elektrolytten. Gevinsten er lavere intern motstand, høyere energitetthet og mindre fare for lekkasje og brann.

Nå er luksusfesten over

80-90 mil rekkevidde

Med det nye batteriet forventer Nio at den aeorynamiske sedanen ET7 vil kunne få en rekkevidde på opp mot 100 mil, målt etter den kinesiske CLTC-standarden. Vi vet at denne målemetoden er litt «snillere» enn den europeiske WLTP-standarden, men en rekkevidde på 80-90 mil bør absolutt være sannsynlig her.

Den aller mest populære modellen her til lands er den store SUV-en ES8. Denne klarer rundt 50 mil på 100 KWt-batteriet, og vil sannsynligvis klare 70-80 mil med det nye batteriet.

Det bør uansett definitivt kurere rekkeviddeangsten hos de aller, aller fleste.

Bekrefter

Batteripakka blir altså først tilgjengelig i Kina, der Nio har størstedelen av sin aktivitet. Når den blir tilgjengelig i Norge, vil Nio foreløpig ikke avsløre, men norgessjef Mariuas Hayler bekrefter at det vil komme.

– Ja, jeg kan bekrefte at det skjer mye på «power» framover – vi holder deg og brukerne informert så fort det blir mer konkret, sier han til Broom.

