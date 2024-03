Nå kan du spare store penger på ny bil

Etter noen år med ventelister på mange bilmodeller og svært få muligheter til rabatter, har mye endret seg på det norske nybilmarkedet de siste 15 månedene.

Det startet da Tesla satte ned prisene på sin Model Y helt i starten av fjoråret. Siden har det vært svært mange gode tilbud, med til dels store priskutt.

Nå kommer et nytt. Mercedes kjører nemlig solide rabatter på to av sine elektriske modeller. EQA og EQB.

Starter på 450.000 kroner

Bransje-nettstedet Bilbransje24.no er først ute med nyheten. Her er det snakk om såkalte Final Edition-biler, som selges ut før de to modellene snart kommer i oppgraderte og fornyede utgaver.

EQA 350 4Matic Final Edition blir din for gunstige 450.035 kroner. Det er et priskutt på 113.000 kroner, sammenlignet med det som er listepris på rimeligste EQA.

Storebror EQB er på sin side satt ned til 452.732 kroner i sin 300 4Matic Final Edition-utgave. Det er over 80.000 kroner ned sammenlignet med EQV 300 4Matic Progressive.

SJUSETER: Mercedes EQB er noe så sjeldent som en kompakt og elektrisk sjuseter. Nå kan du gjøre gode kjøp på Final Edition-eksemplarer.

Begge går lenger

Ifølge Bilbransje24.no er ikke rabattene markedsført på importørens hjemmesider. De aktuelle modellene er lagerbiler og de skal være snakk om et 40-talls eksemplarer.

De nye utgavene av EQA og EQB får blant annet lengre rekkevidde. Forhjulsdrevne EQA 250 er utgaven som går lengst, i dag inntil 493 kilometer. Nå øker dette til 560 kilometer, målt etter WLTP-metoden.

300 4Matic og 350 4Matic har begge ny rekkevidde på inntil 459 kilometer, tidligere har denne vært på inntil 432 kilometer.

NYHET: Så langt har ikke Mercedes kunnet levere EQB med hengerfeste. Men det får den nå.

Får endelig hengerfeste

Dette har Mercedes-ingeniørene fått til blant annet ved å optimalisere aerodynamikken og rullemotstanden på dekkene. Energibrukere, slik som skjerm og klimaanlegg, kan også slås av eller begrenses til fordel for å maksimere rekkevidden.

EQB 250 er nå oppgitt til 463-536 kilometer. Vil du ha 4x4 er det 300 eller 350 som gjelder. Her er rekkevidden nå fra 396-448 kilometer.

For første gang får EQB nå hengerfeste. Dette er ekstrautstyr og krever at du dropper de to bakerste setene. Det er nemlig bare femseter-utgaven som får dette. Da kan du trekke 750 kilo på 250 og ganske solide 1.700 kilo med 300 og 350 med 4Matic-firehjulstrekk.

