Nå kan du spare mye penger

I-Pace er bilen som ga Jaguar noe de aldri har hatt i Norge før: En storselger.

Her var Jaguar svært tidlig ute med elektrisk SUV. Norske bilkjøpere kastet seg over den og det første året var faktisk Insignia i Oslo verdens største forhandler av I-Pace. Akkurat det sier veldig mye om suksessen.

De siste årene har salget imidlertid bremset opp. Det har heller ikke kommet noen flere elbiler fra Jaguar. I fjor høst ble det klart at bilprodusenten er i gang med store omstillinger, og at det ikke kommer noen nye modeller før i 2025.



Under 300.000 kroner

Ny I-Pace får du nå fra 936.000 kroner, mens toppmodellen R-Dynamic HSE koster drøye 1,1 millioner kroner.

På bruktmarkedet kommer du imidlertid unna med mye mindre. I-Pace har hatt et solid verditap de siste årene. Det er også betydelig antall biler til salgs, rundt 250 eksemplarer.

Prisene har nå falt under 300.000 kroner. Da snakker vi gjerne 2019-modeller med kilometerstand over snittet for alderen.

Vi møtte I-Pace første gang på et islagt vann langt nord i Sverige



PREMIUM: Slik ser det ut innvendig, kvalitetesfølelsen er høy.

Innenfor garantien?

Til rundt 350.000 er det mye å velge mellom, også med ikke altfor høy kilometerstand.

Nybilgaranti på fem år/inntil 100.000 kilometer er det som gjelder her. Skal du tenke trygghet, er det helt klart best å finne et eksemplar som fortsatt har en del garanti igjen.

Passe opp for

Slik prisene har utviklet seg, får du veldig mye bil for pengene ved å velge brukt I-Pace.

Men det er også en del du bør passe opp for. Hva det er, får du svaret på i bruktbiltesten vår av I-Pace under:

