Elektriske Taycan har gitt Porsche en voldsom opptur på det norske markedet. Her snakker vi salgstall Porsche aldri før har vært i nærheten av her hjemme. I fjor leverte de ut hele 2.251 biler.

I år har det bremset kraftig opp, samtidig som utvalget av Taycan på bruktmarkedet er høyt. I skrivende stund snakker vi nesten 600 biler. Etter det Broom erfarer, vegrer mange forhandlere seg nå for å ta inn Taycan i innbytte. Bilen har gått fra å være hot til å bli temmelig tungsolgt.

Det gjelder særlig sedanutgaven som også var den som kom først på markedet. Her kryper prisene nå ned mot 700.000 kroner, for biler som er nesten nye og heller ikke har gått veldig langt.

Kan prute mye

«Rimeligste på Finn», «ny pris» og «leveringsklar omgående» er blant det Taycan-selgerne har med i overskriftene på annonsene sine. Mange av dem har nok en ganske krevende jobb.

– En ekstra utfordring her er at mange av bilene er veldig like. Dermed får kjøperne mye å velge mellom og kan sette selgerne opp mot hverandre. Dette er helt klart en bil det nå går an å prute på, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Slik prøver Porsche å lure alle nysgjerrige



STASJONSVOGN: Porsche kaller den ikke selv stasjonsvogn, men det er egentlig det Cross Turismo-utgaven er.

BroomPodden

Taycan er også offer for en tydelig trend på bruktmarkedet. Særlig fra nyttår har det vært mye tyngre å selge dyrere bruktbiler. Samtidig er det gode tilbud på nye biler, enten det er snakk om priskutt, kampanjerente eller leasingtilbud. Også det påvirker bruktmarkedet.

Nettopp Taycan er Møller Johnsens bruktbilvalg i den nye episoden av Brooms podcast, BroomPodden. Her kan du også høre hva vi velger av dieselbil til 100.000 kroner – og ladbar hybrid til 500.000 kroner. Og veldig mye mer!

Brukt elbil: Derfor er dette Norges dyreste

Få med deg siste episode av BroomPodden under: