Mindre bompenger har vært et av de viktige virkemidlene i norsk elbilpolitikk. Lenge kjørte elbilene gratis gjennom bomstasjonene. Særlig i de større byene var det en viktig grunn for mange til å kjøpe elbil.

Nå betaler også elbilene, men disse har lavere satser enn bensin- og dieselbilene.

Regjeringen jobber for å få vare- og tungtransport til å bli mer utslippsfri, nå kommer det en ny særordning her, med fritak og lavere bomtakster for enkelte kjøretøy.

– Det skal lønne seg å velge fossilfritt – også i tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ordning på plass

I september 2022 fikk Statens vegvesen i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å gjøre det mulig å innføre fritak eller reduserte takster for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i alle bompengeprosjekter, gjennom AutoPASS- systemet.

Nå er denne ordningen på plass, og Statens vegvesen har nylig endret takstretningslinjene slik at det er åpnet for at lokale myndigheter kan fastsette fritak eller lavere bomtakst for disse kjøretøyene.

BAK: Varebilene henger så langt etter på det grønne skiftet. Derfor jobber også myndighetene med å legge til rette for at flere i målgruppen skal velge elektrisk.

Enkelte byområder

Tunge nullutslippskjøretøy kan allerede gis fritak eller reduserte takster ved passering av bomstasjoner. Gjennom det tekniske systemet AutoPASS og endringene i takstretningslinjene, er det nå tilrettelagt og åpnet for reduserte takster eller fritak også for lette el-varebiler og tunge gasskjøretøy i all offentlig bompengeinnkreving.

Før har dette kun vært tilgjengelig i enkelte byområder.

– Nå følger vi opp Hurdalsplattformen og legger til rette for mer utslippsfri vare- og tungtransport, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

Opp til lokale myndigheter

Allerede 1. september 2022, ble det opprettet en egen takstklasse for alle gassdrevne kjøretøy i gruppe 2 (kjøretøy med totalvekt inntil 3.500 kilo) i enkelte byområder der det har vært mulig å miljødifferensiere bompengetakstene.

Med de endringene som nå er gjort, kan lokale myndigheter beslutte at det skal bli billigere å passere en bomstasjon med lette, elektriske varebiler og tunge gasskjøretøy enda flere steder.

