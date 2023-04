Svært mange norske elbileiere har fått erfare at rekkevidde på vinteren kan være noe helt annet enn på sommeren – og noe annet enn de offisielle tallene tilsier. De er nemlig basert på målinger gjort i sommertemperatur.

Alle elbiler går kortere når det blir vinter og kulde. Samtidig varierer avviket mye fra bilmodell til bilmodell. Dermed blir det også vanskelig å vite hva man egentlig kan forvente av bilen, når vinteren kommer.

– Viktig gjennomslag

Her hjemme har NAF jobbet iherdig for å få innført egen vintermåling av rekkevidde. Nå er dette på trappene i EU, og kan bli vedtatt senere i år.

– Det vil være et viktig gjennomslag for forbrukerne, og betyr at du får informasjon om elbilenes rekkevidde vinterstid, sier Ingunn Handagard som er pressesjef i NAF.

PÅ TEST: NAF har kjørt vintertester av elbiler i flere år. Her har de kommet til resultater som har vakt oppsikt langt utenfor Norges grenser. Foto: NAF.

Vedtas før nyttår?

I dag testes elbilers rekkevidde i 23 varmegrader. Den nye testen skal gjøres i sju minusgrader, i et kuldekammer. Testen skal inngå som en del av bilenes typegodkjenning, og vil gjelde alle biler.

Forslaget skal legges fram for EU-parlamentet over sommeren 2023, vedtas før nyttår, og etter planen tre i kraft fra 2025.

– Om det blir vedtatt, blir dette den nye, offisielle vinter-rekkeviddetesten NAF har etterlyst og jobbet for. Det betyr at du på en helt annen måte kan sammenligne hvor langt ulike elbiler går om vinteren. Dette er noe vi har jobbet for i lang tid. Det er gledelig vi har kommet så langt, sier Handagard, i en pressemelding.

Det er ikke bare rekkevidden som synker når det blir kuldegrader. Elbilene lader generelt også saktere da. Dermed får man en dobbel utfordring på lengre turer.

– Klart behov

NAF og Motor sine målinger av vinterrekkevidde har vist at tapet varierer mellom fire og 34 prosent. Hvilke modeller som mister hvor mye er noe forhandlere som hovedregel ikke oppgir.

– Norge er Europas viktigste elbilland og erfaringer fra våre egne vintertester viser at det er et klart behov for en standardisert test av vinterrekkevidde, sier Handagard.

