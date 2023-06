Ladbare biler har lenge solgt svært bra på det norske markedet. De har kommet gunstig gjennom avgiftssystemet vårt, dermed ble de også i mange tilfeller mer prisgunstige enn tradisjonelle bensin- og dieselbiler.

De siste årene har det imidlertid blitt strammet inn på dette området, med økte avgifter. Og i går kom bransje-nettstedet Bilbransje24.no med nyheten om at regjeringen har besluttet å fjerne det såkalte vektfradraget ett år tidligere enn mange hadde ventet. Det skal skje allerede fra årsskiftet.

Beholdt prisene

Dermed blir også mange biler betydelig dyrere. Mye tyder på at det vil bli krevende å opprettholde særlig mye salg etter 1. januar 2024.

En av dem som vil merke det godt er Volvo, de har solgt svært mange ladbare hybrider de siste årene.

– At vektfradraget fjernes er som forventet, selv om det etter vår mening skjer ett år for tidlig, 2025-målet tatt i betraktning. Vi har beholdt prisene fra 2022 og har biler tilgjengelig for rask levering i år, med attraktive kampanjer, sier Erik Trosby som er kommunikasjonssjef for Volvo i Norge.

Legger opp til avgiftssjokk

Mulig å gjøre god handel

– Hva tenker dere om 2024, vil dere fortsatt selge ladbare hybrider i Norge da?

– Vi vil selge ladbare hybrider så lenge det er etterspørsel i markedet. Dersom man som kunde har lyst på en ladbar hybrid, men har sittet på gjerdet, så er det nå man bør bestille. Prisjusteringen ved nyttår vil være ganske stor, så muligheten til å gjøre en veldig god bilhandel er der nå, sier Trosby.

Salget av ladbare hybrider har falt ganske betydelig så langt i år. Nå forventer Trosby en økning her:

XC60 er bestselgeren

– Med en varslet avgiftsøkning forventer vi godt salg i år og en lignende effekt som det vi så før avgiftsøkningen på elbiler i slutten av 2022. Populære modeller som XC60 og XC90 kan også leveres omgående på bilabonnement. Da får man alle tjenester inkludert og en fast månedspris å forholde seg til. Det vil si at renteøkninger ikke vil påvirke kunden og man får en forutsigbart kostnad på bilholdet, sier Trosby.

Hos Volvo er SUV-en XC60 den ladbare bestselgeren så langt i år, med 397 eksemplarer. XC90 følger så på andreplass med 236 biler, deretter er det et godt stykke ned til V60 på 64 eksemplarer.

Range Rover øker mest

Bilbransje24.no har regnet på hvor mye mer avgift det vil bli på de ladbare hybridene fra årsskiftet. Her ser vi at V60 vil få 47.500 kroner i økt avgift.

Tallene for XC60 og XC90 er på henholdsvis 42.500 og 42.400 kroner.

Størst avgiftsøkning av bilene de har sett på, får for øvrig Range Rover Sport PHEV: Her blir det 67.300 kroner i ekstra avgifter fra årsskiftet.

