Nå kan det bli comeback i Norge

De har lange tradisjoner med å lage luksusbiler og en merkevare som lenge var blant de sterkeste i bilverdenen. Men så kom nedturen.

Først med tyske biler som yppet seg kraftig. Så meldte også japanerne seg på. Og det ble snart tydelig at Cadillac sov i timen. De tok ikke konkurrentene på alvor – noe som var en alvorlig feilberegning.

De ble frakjørt av en rekke andre merker, også hjemme i USA der Cadillac tradisjonelt har hatt en svært sterk posisjon.

Spydspiss

Men nå er de i ferd med å bygge seg opp igjen. Ikke overraskende handler mye hos Cadillac nå om elbiler. Og det gjør naturligvis også at det norske markedet blir interessant.

En spydspiss i så måte kan bli den elektriske SUV-en Lyriq. Dette er en rommelig bil i familieklassen.

SKJERM: Slik ser det ut inne i Lyriq, også Cadillac satser nå på store skjermflater.

På vei til Norge

– Designet skiller seg absolutt fra mengden. Lyriq er særpreget og tøff. Og den er stor! Bilen måler 4,99 meter fra støtfanger til støtfanger. I USA er vel det omtrent størrelse medium, men på norske veier vil den absolutt ruve, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som dekket høstens bilutstilling i Detroit og så nærmere på bilen der.

Det begynner å bli mange år siden du kunne kjøpe en ny Cadillac i Norge. Men det har en tid vært kjent at eierselskapet General Motors (GM) skal etablere seg i Norge. Det siste vi har hørt, er at de planlegger å åpne et showroom i Oslo sentrum og starte salget av biler der. Og da er nok Cadillac Lyriq en ganske opplagt bil å ha med i utvalget.

Se video av Lyriq fra Detroit-utstillingen under:



