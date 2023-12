Nå haster det: Bilene må bli billigere

I helgen kom nyheten mange bilprodusenter lenge har fryktet: Tyskland kutter all økonomisk støtte til kjøp av elbil. Nå frykter mange at elbilsalget vil kollapse i et av Europas aller viktigste bilmarkeder.

Kuttet kommer et knapt år etter at elbilstøtten ble redusert kraftig i landet. I høst forsvant også elbilstøtten for bedriftskunder.

Dette merkes godt på registreringsstatistikken. I november ble det registrert 5,7 prosent færre biler enn året før, mens det virkelig store fallet var det elbiler og ladbare hybrider som stod for. Her var nedgangen på hele 22 prosent.

Utviklingen i Tyskland er et godt eksempel på at det grønne skiftet, per nå, ikke er mulig uten gode insentiver.

Årsaken er ikke nødvendigvis at folk ikke vil ha elbiler, men at bilene er for dyre.

I store deler av verden er det nemlig små og billige biler de fleste har muligheten til å kjøpe. Og står valget mellom en bybil med bensinmotor til 200.000 kroner og en elektrisk variant til 300.000 kroner, er det ikke miljøperspektivet som blir tungen på vektskåla, for å si det slik.

Constantin Gall, som er analytiker hos Ernst & Young, sier det veldig enkelt:

– Uten miljøbonuser eller subsidier er prisforskjellen mellom en ny bil med forbrenningsmotor og en elektrisk, rett og slett for stor.



Noen har funnet formelen

Det koster å utvikle ny teknologi. Og det er dyrt og tidkrevende å legge om produksjonen. I hvert fall for europeiske bilprodusenter, som har 100 år med produksjon av biler med forbrenningsmotor i bagasjen.

KOMMENTATOR: Brooms Bjørn Eirik Loftås mener at utviklingen er bekymringsfull både for klimamål og for europeisk bilindustri.

Å fjerne insentivene FØR man har funnet en formel som kutter kostnadene til et nivå som matcher fossilbiler, kan rett og slett bli skjebnessvangert både for bilindustrien og for økonomien som helhet i viktige markeder som Tyskland og Frankrike.

Det er nemlig noen andre som har funnet formelen.

Tesla, som startet med blanke ark for 20 år siden, er én av dem. De fikk holde på i ro og mak i mer enn ti år før resten av bilindustrien i det hele tatt skjønte hva som foregikk.

Det gjør at de i dag ligger langt, langt foran konkurrentene på effektiv produksjonsteknikk og andre kostnadseffektive løsninger. Til og med Toyotas ingeniører fikk hakeslepp da de fikk plukket fra hverandre en Tesla Model Y tidligere i år. De beskrev den som «et utrolig kunstverk» – og noe som egentlig hørte hjemme i fremtiden.

Nå topper modellen salgslistene i stadig flere land. De som himlet med øynene da Tesla for første gang ble ansett som verdens mest verdifulle bilprodusent, har virkelig fått svar på tiltale. Nå er verdien vurdert til mer enn tre ganger så høy som nummer to på lista, som er nettopp Toyota.



PÅ TOPP: Tesla Model Y ligger an til å bli Europas mest solgte bilmodell i år. I Norge har den for lengst parkert all konkurranse.

Den andre er naturligvis kinesisk bilindustri, som på rekordtid har gått fra å snekre sammen blikkbokser med null stjerner i kollisjonstester, til å lage elektriske kjøretøy som flytter grenser.

Kineserne utvikler nå nye plattformer og bedre batteriløsninger i et tempo ingen andre er i nærheten av å matche.

De har heller ikke de samme utfordringene knyttet til kostnader som sine europeiske konkurrenter: Arbeidskraft har de mer enn nok av, lønningene er lave og moralen er god. Og kanskje viktigst: De sitter selv med alle naturressursene som trengs for å lage batteriene, den klart dyreste enkeltkomponenten i en elbil.

BYD, som i løpet av rekordtid har rukket å bli verdens største produsent av elektrifiserte kjøretøy, er blant kinesiske selskaper som lager «alt» in-house. Det gjør at de kan bygge elbiler 30 prosent billigere enn selv Tesla er i stand til, hevder de selv.

Ikke lenger konkurransedyktige

Dette er alt annet enn musikk i ørene til de store, europeiske produsentene, som nå virkelig kjenner at det brenner på dass.

– Med mange av våre eksisterende strukturer, prosesser og høye kostnader, er ikke Volkswagen-merket lenger konkurransedyktig, sier VW-sjef Thomas Schaefer.

Smak på de ordene. Det er Volkswagen vi snakker om her. Verdens nest største bilprodusent sier at de ikke lenger er konkurransedyktige.

Bilprodusenten, som også har noen av verdens mest ambisiøse elbil-mål, står nå foran enorme kostnadskutt og omlegginger, i håp om å bedre på situasjonen.

Når myndighetene samtidig går til det skritt å fjerne elbilstøtten i hjemmemarkedet, oppleves det naturlig nok som å bli satt fot for, når man allerede er så støl at man sliter med å gå. Det er verken særlig pent eller videre hyggelig.



FORTSATT STERK POSISJON: Et parti VW-biler på vei til norske kunder. Fortsatt har Volkswagen en sterk posisjon i Norge og mange andre markeder, men de er under et solid press.

Må få bukt med kjernen i problemet

I andre land prøver man seg nå på en slags diffensering. Altså at elbilstøtten avhenger av hvilken bil du kjøper, eller rettere sagt – hvor den er produsert.

Frankrike har for eksempel introdusert en ordning der det skal gis støtte dersom du velger en bil som er produsert i Europa. Velger du en kinesisk, kan du bare glemme det.

Det kan kanskje være en quick fix, selv om det neppe er fruktbart for den øvrige (og nødvendige) handelen med Kina. Og det løser heller ikke selve kjernen i problemet: For høye kostnader.

Nå haster det virkelig for europeisk bilindustri å få ned disse. Det må samarbeides på kryss og tvers, produksjonen må effektiviseres og planene om utvinning av metaller og etablering av batterifabrikker kan ikke lenger bare stå på vent. Myndigheten må støtte opp, men samtidig stille krav i form av frister som må overholdes.

Alternativet er i beste fall klimamål som ikke nås. I verste fall er vi vitne til starten på slutten for en av de viktigste bærebjelkene i europeisk økonomi. Det står nemlig noen utenfor og skraper på døra, som er mer enn klare for å overta både markedet – og sikkert også merkevarene.

Det skjønner forhåpentligvis både tyske myndigheter og andre som vurderer insentiv-kutt og andre innstramminger i disse dager.

