Du har sikkert oppdaget det du også: Det blir stadig flere fartsbokser langs norske veier. Dette gjelder både frittstående bokser – og de som brukes til strekningsmålinger.

Samtidig har bøtesatsene økt betydelig de siste årene. Det betyr ikke overraskende mer penger inn i statskassen.

Nye tall fra Utrykningspolitiet viser at norske bilister i fjor fikk fartsbøter for over 361 millioner kroner, det er en økning på 25 millioner fra året før.

P4.no var først ute med denne nyheten.

6.000 saker venter

– Økningen kommer av at regjeringen satte opp bøtesatsene i fjor. Intensjonen bak det var at det skulle være et tiltak for å bedre trafikksikkerheten og forhindre at flere kjørte med for høy hastighet, sier enhetsleder i Utrykningspolitiet, Vivi-Ann Haukås, til P4.no.

Helt oversikt over tallene har de for øvrig ikke ennå. Noen av sakene har lang behandldingstid. Så mye som 6.000 saker fra 2023 ligger fortsatt inne til behandling.

Antallet fotobokser langs norske veier har økt betydelig de siste årene. Samtidig har også bøtesatsene gått opp. Det blir det mer penger av. Foto: Kyrre Lien / NTB

Mer påskrudd

Foreløpige tall fra UP viser at 2.858 bilførere ble anmeldt for fartsovertredelse, 510 fikk førerkortet beslaglagt og 92.980 fikk forenklede forelegg.

De siste årene har fotoboksene langs norske veier vært aktive i langt større perioder enn tidligere. Det betyr at de registrerer de aller fleste som passerer i for høy hastighet.

