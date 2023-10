Ryktene om prisøkning på Tesla Model Y har allerede gått en stund på ulike forum.

Fredag ble det bekreftet.

Tesla har skrudd opp prisene på sin bestselger ­– og for øvrig det som er Norges desidert mest solgte bil. Så langt i år er det registrert over 19.700 eksemplarer av Model Y.

Alle versjoner av bilen har fått prisøkning.

Opp 25.000 kroner

Innstegsmodellen med bakhjulsdrift går opp 20.000 kroner. Fra 431.844 til 451.844 kroner.

Tesla Model Y Long Range går opp fra 517.719 til 541.927 kroner. Det gir en prisøkning på 24.208 kroner.

Toppmodellen, Model Y Performance, går opp fra 561.125 kroner til 586.215 kroner. Det gir en prisøkning rett over 25.000 kroner.

NY: Dette er Model Y Performance med den nye lakkfargen «Quicksilver» – som er utviklet hos Teslas fabrikk i Berlin.

Overraskende

– Prisøkningen i Norge kommer overraskende. Ingen hadde ventet dette. Dette påvirker markedet både for bruktbiler og nybiler. Mange andre bilmodeller vil øke i pris fremover, men det er for tidlig å si om prisbunnen i bilmarkedet er passert, mener Jonathan Parr, analysesjef og medgründer i bruktbilforhandleren Rebil.

OVERRASKET: Jonathan Parr hos Rebil mener prisjusteringen kommer overraskende.

Parr legger til:

– Tesla har et uttalt mål om å selge 1,8 millioner biler i år. I en markedsoppdatering forrige uke ble det klart at de ligger bak skjema. Når Tesla setter prisen ned i USA for å selge flere biler, er det naturlig at selskapet ser etter andre markeder der det er mulig å øke prisen.

– Er det et sted det er forsvarlig å sette opp prisen er det Norge. Vi er ett av landene i verden med høyest etterspørsel etter Tesla. I 2022 slo Tesla slo historisk rekord i på flest solgte nybiler av en bilmodell i det norske markedet. I år ble den rekorden slått allerede i august, sier Parr.

Ikke tilfeldig

Rebil mener at det ikke er tilfeldig at prisøkningen annonseres samme dag som Trygve Slagsvold Vedum legger frem årets nyheter i statsbudsjettet.

– Det er ikke tilfeldig at Tesla setter opp prisen samme dag som statsbudsjettet legges frem. Det gjør at nyheten om prisøkningen ikke får så mye oppmerksomhet. Det er et smart trekk. Når det er sagt har Tesla for vane å justere prisene den andre fredagen i kvartalet. I starten av året kom priskuttet nettopp den andre fredagen januar. Det er vanskelig å si når neste prisjustering fra Tesla kommer, men det blir i hvert fall ikke før neste år, avslutter Parr.

