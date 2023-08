Nå har elbil-eiere ekstra rekkeviddeangst

Ekstremværet Hans har fått store konsekvenser for folk i store deler av Sør-Norge. Flom, ras, stengte veier og evakuerte boliger påvirker hverdagen til store deler av befolkningen i landsdelen – og faren er langt fra over.

Nettopp dette med stengte veier og uventede omkjøringer, gjør at de 600.000 elbilistene i landet er ekstra bekymret, viser en undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

– Med store deler av veinettet ute av spill etter ekstremværet, kan rekkeviddeangst få ny betydning, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.



Mange bekymret

I undersøkelsen, der 1.885 personer deltok, svarer nemlig hele 7 av 10 at de er redde for å gå tom for strøm på elbilen som følge av ras og uventede omkjøringer.

7 AV 10: Ingunn Handagard og NAF tror folks frykt for stengte veier kan få færre til å velge elbil. Foto: Aage Aune / TV 2

Videre viser undersøkelsen at folk i distriktet er mer bekymret enn folk i de mest sentrale strøkene, og at de som ennå ikke har kjøpt elbil er gruppen som er mest bekymret.

Dette får NAF til å rope varsku.

– Folks frykt for uventede omkjøringer kan åpenbart være et hinder for at folk velger elbil, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.



Hun mener derfor at myndighetene bør prioritere ras og skredsikring høyere, når Nasjonal Transportplan (NTP) legges fram til våren.

Enormt omfang

Fredag var det registrert 1.300, 1.670 og over 800 skademeldinger hos henholdsvis Fremtind, Gjensidige og Tryg Forsikring i forbindelse med uværet Hans.

Aller flest skademeldinger har kommet fra Innlandet, foran Viken og Oslo, ifølge Norges største forsikringsselskap Gjensidige. Det aller meste går på skader på hus og innbo.

– I tillegg kommer skade på bil, båt, campingvogn og andre kjøretøy. Situasjonen er dramatisk for mange av kundene, sier kommunikasjonssjef Line Marcelius i Gjensidige, til NTB.

Alle de store forsikringsselskapene forventer at antallet skademeldinger vil øke gjennom helgen.

Tryg melder at de har registrert flere titalls bilskader, og i tilfeller der kjøretøyene er utilgjengelige som følge av evakuering og veisperringer tilbyr selskapet kundene leiebil som nødhjelp.

