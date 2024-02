Nå har det skjedd – igjen

Hele Norge fikk med seg saken for et par uker siden, der en Tesla Model Y plutselig aksellererte og havnet i sjøen ved Vippetangen i hovedstaden.

Bilen ble liggende og duppe i vannet en stund, før føreren og passasjeren til slutt klarte å klyve ut et vindu.

Til alt hell ble de raskt reddet opp av det iskalde vannet av en en badstuflåte som tilfeldigvis befant seg i nærheten.

Skjer svært sjelden

Det blir naturligvis skriverier av slikt, og saken har gått viralt, både på nettaviser og i sosiale medier. Det henger sammen med at det ikke skjer så ofte.

– Det er veldig, veldig uvanlig at dette skjer, men det er kanskje litt mer vanlig at en elbil skyter av gårde enn at en vanlig bil med dieselmotor gjør det. Det handler om høyt dreiemoment fra start, og lynrask akselerasjon. Et kjapt trykk på gassen, så skyter bilen av gårde, sier Brooms Bjørn Eirik Loftås.



REDDET: To personer kom uskadd fra hendelsen etter å ha blitt reddet av en badstuebåt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Glemte å sette bilen i Park

Det var imidlertid ikke akselerasjonen som gjorde at en Toyota bZ4X nylig havnet i vannet ved en fergekai i Massachussets, USA. Der hadde nemlig føreren glemt å sette bilen i Park-modus, skriver nettstedet Insideevs. På bZ4X er dette en fysisk knapp som man må trykke inn før man forlater kjøretøyet.

Inni satt det fortsatt en passasjer som raskt oppdaget at bilen begynte å rulle. Han klarte ikke å forhindre at Toyotaen etter noen sekunder havnet i det våte element. Nede i vannet klarte vedkommende heldigvis å komme seg ut gjennom et vindu. Ingen ble skadd i hendelsen.

Anbefaler nødhammer

– Hva gjør man når man plutselig havner i vannet på denne måten?



NØDHAMMER: En slik kan være smart å ha liggende i bilen. Dette eksemplarer koster 75 kroner. Foto: Biltema

– Man bør komme seg ut så raskt som mulig. Det beste er å løsne setebeltet på deg selv og eventuelt andre passasjerer, åpne et vindu og komme seg ut gjennom dette. Å åpne dørene klarer man som regel ikke, på grunn av trykket vannet skaper, sier Loftås, og fortsetter:

– Vi har snakket med redningsmannskaper som anbefaler å ha en nødhammer med beltekutter tilgjengelig i bilen, hvis elektronikken ikke virker. Da kan man enkelt knuse sidevinduet og kutte setebeltene lynraskt. Så hvis man frykter at slike situasjoner kan oppstå, er det både en fornuftig og rimelig investering.



En nødhammer koster vanligvis fra under hundrelappen og oppover. De fås kjøpt de fleste steder som selger bilrekvisita og nødhjelpsutstyr.

